"Opowieści z Narnii": Co wiemy o nowej wersji?

Powstaną nowe filmy z cyklu "Opowieści z Narnii". O nabyciu praw i chęci rozszerzenia uniwersum C. S Lewisa platforma Netflix informowała już w 2018 roku, jednak od tego czasu nowe informacje na temat produkcji są szczątkowe. W lipcu informowano, że za sterami pierwszych dwóch filmów ma stanąć Greta Gerwig, której przypadnie stanowisko reżyserki. Prace nad filmami zostały nieco opóźnione ze względu na strajk scenarzystów i aktorów w Hollywood.

Szef Netflix Film, Scott Stuber, w najnowszej wypowiedzi ujawnił, że jest bardzo podekscytowany projektem. Produkcja serii ma się rozpocząć w 2024 roku.

"Ludzie wiedzą, że z aspiracjami staramy się zebrać w całość Opowieści z Narnii od Grety Gerwig. Chcemy stworzyć ten film, a produkcja rozpocznie się w przyszłym roku" - mówił.

Strajk scenarzystów już się zakończył, więc Greta Gerwig może zacząć gromadzić twórców. Nadal jednak trwa strajk aktorów.

"Opowieśći z Narnii": O czym opowiada seria?

Cykl "Opowieści z Narnii" autorstwa C. S. Lewisa składa się z siedmiu książek. Opowiada on przygody nastoletnich bohaterów, którzy przenoszą się do magicznego świata pełnego dobra i zła. Na czele krainy stoi lew Aslan.

Dotychczas w uniwersum C. S. Lewisa powstało kilka filmów z cyklu: "Lew, czarownica i stara szafa", "Książe Kaspian" oraz "Podróż wędrowca do świtu".

Greta Gerwig: Od aktorki do reżyserki

Greta Gerwig - aktorka, scenarzystka i reżyserka, laureatka Oscara za "Małe kobietki", ma zaledwie 38 lat, ale jej dokonania już teraz robią ogromne wrażenie. Zadebiutowała w 2006 roku i od początku upodobała sobie kino niezależne. Swoją zawodową, ale również prywatną przyszłość, związała z reżyserem - Noah Baumbachem, u którego zagrała w takich produkcjach, jak: "Greenberg", czy "Frances Ha". Za tę drugą rolę została nominowana do Złotego Globu.

W ostatnich latach zdecydowanie jednak bardziej odnajduje się po drugiej stronie kamery. W tym roku święciła triumfy z powodu wielkiego sukcesu filmu "Barbie", do którego nie tylko napisała scenariusz wraz ze swoim partnerem, Noahem Baumbachem, ale także go wyreżyserowała.