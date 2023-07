Shaunette Renee Wilson: Aktorka ingerowała w scenariusz

Shaunette Renee Wilson w filmie "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" wciela się w rolę rządowej agentki Mason, która ściga głównego bohatera filmu, chcąc przejąć posiadane przez niego tytułowe urządzenie. W rozmowie z "Variety" opowiedziała nieco więcej o swojej postaci i zdradziła, że jej losy były w dużym stopniu zależne od niej. Przyznała, że dość mocno ingerowała w scenariusz produkcji.

"Byłam pod wrażeniem wielu rzeczy, jakie znalazły się w scenariuszu, ale miałam też trochę przemyśleń, szczególnie na temat mojej postaci, i chciałam się nimi podzielić. Chęć do współpracy Jamesa Mangolda to jego wspaniała cecha. Wysłuchał mnie, zapamiętał, co mu powiedziałam i wziął to pod uwagę w trakcie poprawek scenariusza. Była to prawdziwie wspaniała część pracy nad filmem. Poczułam, że jestem ważną częścią procesu i mam coś do powiedzenia, jeśli chodzi o scenariusz" - opowiadała.

Reklama

Zdjęcie Shaunette Renee Wilson / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic / Getty Images

Aktorka nie ujawniła jednak, które dokładnie uwagi twórcy wzięli pod uwagę.

"Jeśli chodzi o moją postać, to w pewien szczególny sposób żegna się z ekranem. Początkowo pomyślałam, że jest to trochę zbyt obraźliwy i problematyczny sposób. Powiedziałam więc, że nie musimy w tej scenie używać tych konkretnych słów i robić to w taki właśnie sposób. Było to coś, z czym czułam się niekomfortowo. Mangold przyznał mi rację i powiedział, że sam zastanawiał się nad tym, czy nie dokonać takich zmian." - dodała.

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia": Co wiemy o filmie?

"Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" to piąta i zarazem ostatnia część kultowej serii, a także jeden z najbardziej oczekiwanych filmów ostatnich lat. Dla widzów to spotkanie z ich ulubionym bohaterem po piętnastu latach od premiery "Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki". Z kolei dla 80-letniego Harrisona Forda obraz stanowi pożegnanie z legendarną kreacją. Natomiast dla debiutującego w roli reżysera cyklu Jamesa Mangolda jest sprawdzianem, czy może godnie zastąpić Stevena Spielberga.

Mangold dołączył do ekipy "Indiany..." w 2019 r. i przez blisko rok razem z Jezem i Johnem-Henrym Butterworthami pracował nad scenariuszem. Autorzy zdecydowali, że akcja filmu rozpocznie się w 1944 r. w ostatnich miesiącach II wojny światowej, gdy wycofujący się naziści ukrywali zrabowane przedmioty.



Wideo "Indiana Jones i artefakt przeznaczenia" [trailer 2]

Zobacz również:

Russell Crowe: Watykan wywierał naciski na twórców "Egzorcysty papieża"