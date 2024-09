"Kulej. Dwie strony medalu" koncentruje się na okresie między 1964 a 1968 rokiem, kiedy Jerzy Kulej zdobył złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, by następnie powtórzyć ten wyczyn w Meksyku. Film powstał z inicjatywy Waldemara Kuleja - syna Jerzego i Heleny, który postanowił przedstawić historię swoich rodziców na ekranie.

Za realizację tego pomysłu odpowiedzialny jest Xawery Żuławski , który stanął za reżyserskimi sterami. Jego celem było pokazanie nie tylko fascynującej historii ze świata boksu, ale też pokazania perspektywy kobiet.



Michalina Olszańska w roli Heleny Kulej

Podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Michalina Olszańska w rozmowie z Arturem Zaborskim zdradziła, jak wygląda wcielanie się w realne postaci w fabularyzowanych biografiach oraz czy miała okazję spotkać się z "prawdziwą" rodziną Kulej.

Michalina Olszańska wcieliła się w rolę Heleny Kulej — żony Jerzego ( Tomasz Włosok ). On jest legendarnym pięściarzem, a ona silną kobietą, która nieugięcia trwała u jego boku, ale nie chciała zniknąć w jego cieniu. Co skłoniło aktorkę do podjęcia się roli w tej produkcji?



"Przyciągnęło mnie wiele aspektów. Od scenariusza, przez reżysera, po Tomka Włosoka, którego bardzo cenię jako kolegę i aktora. Przede wszystkim jednak postać Heleny, która była dla mnie trochę nieoczywista, jeśli chodzi o role, które wcześniej kreowałam. Było to dla mnie wyzwanie, ale też ogromna przygoda" - wyjaśniła w rozmowie.

W dalszej części wywiadu aktorka zdradziła, że nie miała okazji osobiście spotkać się z pierwowzorem swojej bohaterki, jednak stwierdziła, że być może dobrze się stało — wiązałoby się to z ogromną presją.

"Byłaby to presja nie tyle, by odwzorować ją dokładnie, ale by sprostać jej oczekiwaniom".

Helena jest bohaterką, która nie boi się zawalczyć o siebie, nie chce zniknąć w cieniu męża, a jednocześnie chce wspierać go i niestety musi trochę zrezygnować z siebie. Michalina Olszańska zdradziła, jak odnalazła idealny balans między tymi, wydawałoby się, dwiema skrajnymi opcjami.

"Byłam wychowywana przez kobiety wyemancypowane (...), dlatego ten inny rodzaj kobiecości takiej bardziej łagodnej i wspierającej to absolutny egzotyk. Uważam, że jest w tym ogromna siła (...). W dobie indywidualizmu i narcyzmu film o drużynie, o małżeństwie, które się wspiera, ma wspólny cel (...) to coś ważnego, innego i fajnego do opowiedzenia" - podkreśliła Michalina Olszańska.

"Kulej. Dwie strony medalu": Twórcy

Xawery Żuławski, wspólnie z Rafałem Lipskim, jest też autorem scenariusza do filmu. Wśród twórców znalazły się ponadto największe nazwiska polskiej branży filmowej, m.in.: Marian Prokop (zdjęcia), Anna Englert (kostiumy), Jan Komar, Mikołaj Majkusiak (muzyka) czy Agnieszka Hodowana (charakteryzacja). Producentem jest Krzysztof Terej - Watchout Studio ("Bogowie", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej").



Film wejdzie do kin 11 października 2024 roku.