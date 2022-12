Omar Sangare: Polski aktor doceniony w USA

"Odkrywałem ziemię obiecaną, bo tutaj właśnie zobaczyłem, jak wiele możliwości stoi otworem. Ale możliwości nie stoją w miejscu, trzeba działać z pasją i rozpędem. W Polsce moje życie zawodowe też toczyło się w dużym tempie. Miałem szczęście pracować ze wspaniałymi artystami, uczyć się od nich i nauczyć wiary w samego siebie. Ta wiara była najważniejszym skarbem, który przemyciłem do Stanów" - powiedział PAP Omar Sangare .

Jak podkreślił cieszy się, że może być częścią tego, co łączy ludzi.

Reklama

"W kinie czy teatrze gaśnie światło na widowni i przygasają podziały. Tak film jak i teatr udowadniają, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni i jak bardzo przez to bliscy. Reakcje widowni uruchamiają głębokie emocje, wspólny śmiech czy łzy. I tak właśnie nic co ludzkie nie jest już obce" - przekonywał.

Sangare urodził się w Polsce, od wielu lat przebywa w Ameryce. Ukończył Akademię Teatralną w Warszawie, gdzie studiował pod okiem Andrzeja Wajdy. Jak przypomina zaproszony przez Brytyjsko-Amerykańską Akademię Teatralną, współpracował z Jeremym Ironsem, Derkiem Jacobim i Alanem Rickmanem. Za swój autorski monodram "Recenzent naprawdę teatralny" otrzymał tytuł najlepszego aktora na Festiwalu Teatrów Niezależnych w Nowym Jorku.

W Polsce występował w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. W Teatrze Telewizji zagrał m.in. w "Akwizytorom dziękujemy" w reżyserii Bugajskiego, "Pigmalionie" Wojtyszki, w serialach telewizyjnych, jak "Miodowe lata" czy "Złotopolscy", czy w filmach jak: "Tato" Ślesickiego, "Egoiści" Trelińskiego, "Gry uliczne" Krauzego, "Smacznego telewizorku" Trzaski oraz "Enak" Idziaka.

Czytaj również:

Omar Sangare: Przed laty dokonał coming outu! Teraz wychowuje syna

Omar Sangare: Po przyjeździe do Stanów wybrałem ryzyko

"Po przyjeździe do Stanów nie chciałem poświęcać czasu na stanie w kolejkach do castingu. Wybrałem ryzyko. Pierwszy casting wystarczył. Dostałem rolę Otella w nowojorskiej produkcji teatralnej i spodobały mi się światła wielkiego miasta" - opowiada.

Za Otella komplementował go m.in. "New York Times". Mówi, że z okazji wizyty prezydenta Baracka Obamy w Polsce, Departament Stanu przygotował serię krótkometrażowych filmów dokumentalnych promujących jego twórczość.

"Serdeczne życzenia i marzenia nie zrealizują się same. Ważne, że są, ale ważniejsze jest to, co z nimi zrobimy. Kiedy, ktoś mi życzy wszystkiego najlepszego, wiem, że najlepsze nie przyjdzie, jeśli sam się po to nie wybiorę. I chociaż często droga wydaje się daleka, pasja przybliża do celu szybko i skutecznie" - ocenia Sangare.

Zdjęcie Omar Sangare / AIM

W 2010 roku otworzył największy na świecie festiwal monodramu United Solo w Teatrze Row na Manhattanie. Zwraca uwagę, że w ostatniej edycji wystąpiła m.in. znana ze swoich ról w serialach "Gray’s Anatomy" i "NYPD Blue" Sharon Lawrence.

"Nowojorski festiwal monodramu, był dla mnie próbą i niespodzianką. Jest to dla mnie nie tylko szansa sprowadzania spektakli ze świata, ale także mam wrażenie, że oglądam świat z bliska. Poznaję artystów i z wieloma nawiązuje przyjaźń" - wyjaśnił twórca United Solo.

Omar Sangare razem z synem pojechali na święta do Polski

Sangare jest dziekanem Wydziału Sztuk Teatralnych w Williams College. Jak podkreśla, uczelnia zajmuje przodującą pozycję w rankingu America’s Best Colleges. Jest znany jako aktor, reżyser, producent, wykładowca i autor sześciu publikacji książkowych.

"Zajęcia ze studentami dają mi wiele satysfakcji. Przekazuję im to, czego nauczyłem się od pedagogów w Polsce i w Stanach. Może będzie to też przyszłość dla mojego półtorarocznego syna Maximiliana" - zastanawia się dziekan Williams College.

Mówi, że na teledysku "Africa" dostępnym na YouTubie, pokazuje się z dumą ze swoim synem. W tym roku na Święta pojechali do Warszawy.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski