W filmie Stevena Spielberga z 1993 roku Dąbrowska wcieliła się w postać żydowskiego dziecka, które przedstawione zostało przez reżysera jako "dziewczyna w czerwonym płaszczu" - jedyna kolorowa postać w nakręconym na czarno-białej taśmie obrazie.

Żydowska dziewczynka była katalizatorem, mającym zainspirować Schindlera do sporządzenia słynnej listy i uratowania ponad tysiąca Żydów.

W trakcie zdjęć do "Listy Schindlera" miała 3 lata.

Oliwia Dąbrowska: Dziewczynka z "Listy Schindlera" pomaga uchodźcom z Ukrainy

Dziś Oliwia Dąbrowska ma 32 lata i mieszka w Krakowie. Jak poinformowała na Instagramie, zaangażowała się w pomoc uciekającym do Polski Ukraińcom. Jest koordynatorką grupy wolontariuszy, które pomagają uchodźcom na polskiej granicy.

Dąbrowska zamieściła na Instagramie zdjęcie z przejścia granicznego w Korczowej. We wpisie wspomniała o ataku rakietowym na leżący 20 kilometrów od polskiej granicy Jaworów. "Boję się, ale to tylko jeszcze bardziej motywuje mnie do pomocy uchodźcom" - napisała Dąbrowska, wspominając, że w charytatywnych działaniach wspomaga ją mama.

Dąbrowska zaapelowała do obserwujących ją osób o finansowe wsparcie dla Ukrainy. Ujawniła też, że dostarczyła na granicę 50 zestawów pierwszej pomocy dla ukraińskich żołnierzy.

Oliwia Dąbrowska złamała obietnicę daną Stevenowi Spielbergowi

Dąbrowska ujawniła dziesięć lat temu w rozmowie z brytyjską gazetą "The Times", że reżyser Steven Spielberg kazał jej przysiąc, że nie obejrzy "Listy Schindlera" dopóki nie ukończy 18 lat.

Polka przyznała się jednak, że uległa pokusie i obejrzała film Spielberga w wieku 11 lat, jednak do dziś żałuje niedotrzymanego słowa. "To było zbyt straszne. Nie zrozumiałam zbyt wiele, ale jednego byłam pewna: nigdy więcej nie będę chciała obejrzeć tego filmu".

