Stone nie ma wątpliwości, że dzieło Nolana to jedna z najważniejszych produkcji ostatnich lat. "'Oppenheimer' przejdzie do klasyki. Nigdy nie sądziłem, że taki film można nakręcić w obecnym klimacie politycznym. Kłóciłbym się jedynie z dwoma historycznymi wnioskami. Wspominaliśmy o nich z historykiem Peterem Kuznickiem w naszym serialu 'Historia Stanów Zjednoczonych według Olivera Stone’a'. (...) Film Nolana napakowany jest esencją tragedii Oppenheimera. Człowieka znajdującego się w niemożliwej, ciężkiej sytuacji, w której, jak pokazuje reżyser, znalazł się na własne życzenie" - kończy Stone.

Oliver Stone: Co nie wybrzmiało w "Oppenheimerze"?

Do serii tweetów Oliver Stone dołączył tekst, w którym podaje to, co jego zdaniem nie wybrzmiało w "Oppenheimerze". "Japończycy praktycznie nie wiedzieli, co wybuchło 6 sierpnia w Hiroszimie. Stale bombardowano sto japońskich miast. Tylko w Tokio zginęło 80 tysięcy osób, a miliony były ranne i pozbawione domów. Japońscy dowódcy zaakceptowali, że Amerykanie mogą zniszczyć ich miasta i byli w stanie je poświęcić. Po drugie Japonia nie poddała się, jak twierdzi amerykańska propaganda, z powodu wybuchu bomby atomowej. Kilka dni później, 9 sierpnia, półtora miliona radzieckich żołnierzy zniszczyło cesarską armię w Mandżurii. Następna na ich drodze była wyspa Hokkaido. Japończycy bali się, że Rosjanie usuną ich ukochanego cesarza jak swojego cara w 1917 roku. Amerykańska inwazja na Japonię nie rozpoczęłaby się jeszcze przez trzy miesiące. Wobec panującej sytuacji nie było szans, aby wytrzymali tak długo" - tłumaczy Stone.

Wcześniej "Oppenheimera" Nolana chwalił także Paul Schrader, scenarzysta głośnego "Taksówkarza".

"OPPENHEIMER. Najlepszy, najważniejszy film tego wieku" - napisał Schrader na swoim koncie na Facebooku. "Jeśli chcecie zobaczyć tylko jeden film w kinie w tym roku, to powinien być 'Oppenheimer'. Nie jestem psychofanem Nolana, ale ten [film] wybija drzwi z zawiasów".