Olga Chajdas: Błyskotliwa kariera

Olga Chajdas urodziła się 5 lutego 1983 roku w Poznaniu. Kiedy miała 8 lat, przeprowadziła się z rodzicami do Warszawy. Na studia wybrała się natomiast do Łodzi, gdzie skończyła tamtejsza Szkołę Filmową na kierunku organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej. Jest także absolwentką reżyserii, którą studiowała na warszawskiej Akademii Filmu i Telewizji.

Pracę na planach filmowych zaczęła jeszcze podczas studiów. Pracowała przy takich serialach jak "Ukryta prawda" czy "Barwy szczęścia". Dziś twierdzi, że bardzo docenia doświadczenie, które tam zdobyła.

- Nie wstydzę się tego. To była dobra szkoła. Tam wymóg formatu był taki, żeby każdą scenę zainscenizować w jednym ujęciu. Materiał miał wyglądać jak dokument, bardzo wiarygodnie (...). Do dziś czuję, że takie sceny to moja silna strona - mówiła w wywiadach.

W kolejnych latach pracowała m.in. jako asystentka reżysera w Teatrze na Woli. Później została drugim reżyserem w filmie Agnieszki Holland, "W ciemności" i zaczęła tworzyć własne filmy i seriale. W jej dorobku znajdziemy takie produkcje, jak: "Nina", seriale "1983", "Wataha", "Krakowskie potwory", czy "Mój agent".

O reżyserce jest też głośno w kontekście jej życia prywatnego. Od wielu lat tworzy bowiem związek z córką Agnieszki Holland, Kasią Adamik.

Niezwykła historia miłosna

Drogi Kasi Adamik i Olgi Chajdas skrzyżowały się po raz pierwszy na planie serialu "Ekipa". Chajdas pracowała wtedy przy produkcjach telewizyjnych oraz teatralnych m.in. wystawianej na deskach Centrum Artystycznego M25 sztuce "Bomba". Była asystentką Macieja Kowalewskiego, z którym wielokrotnie współpracowała.



Kasia Adamik, córka Agnieszki Holland, w 2007 roku pracowała przy serialu "Ekipa" - reżyserowała kilka odcinków. Olga Chajdas trafiła na plan produkcji za rekomendacją Magdaleny Łazarkiewicz, którą poznała przy okazji pracy w teatrze. Przy realizacji serialu Polsatu pełniła rolę asystenta reżysera.



- Mogę tylko powiedzieć, że to stało się szybko. Nie chcę używać banalnych określeń, jak "miłość od pierwszego wejrzenia", ale coś takiego między nami się zdarzyło. Myślę, że zakochałam się w Oli, zanim jeszcze ją dobrze poznałam. Kładę to na karb chemii, ale na czym ona polega? W każdym razie Ola jest śliczna. Na pewno ma charakter, ale o tym dowiedziałam się później - mówiła w wywiadzie z "Vivą" Kasia Adamik.

Od 14 lat są partnerkami, współpracują razem zawodowo - ich nazwiska pojawiły się przy takich produkcjach jak "Boisko bezdomnych", "Ekipa", "Wataha", "1983", "Janosik".

Praca na planach filmowych ma to do siebie, że wymaga wyjazdów i rozłąki. Czasami na wiele miesięcy.

- Nie ma szans na związek w takich okolicznościach, jeśli nie masz przy sobie kogoś, kto przynajmniej rozumie, o co chodzi w tej pracy - mówiła Olga Chajdas w rozmowie z "Voque".



Wspólne chwile reżyserki dzielą między Los Angeles (które uwielbiają mimo szybkiego tempa życia i stresu z tym związanego), Polskę i Bretanię.

