​Olga Bołądź i Marianna Zydek w filmie Arniego Asgeirssona

"Wolka" będzie czwartym filmem w dorobku islandzkiego reżysera, który jest absolwentem łódzkiej Filmówki. Zdjęcia do tej produkcji będą kręcone m.in. w ojczyźnie Asgeirssona.

Olga Bołądź zagra w islandzkim filmie

"Przed nami niezwykła podróż, wspaniała historia. Niedługo zaczynamy zdjęcia do filmu Wolka w reżyserii Arniego Olafur Asgeirssona (...). Pozdrawiamy was z prób" - napisała na Instagramie Olga Bołądź.



Aktorka zamieściła też zdjęcie z kilkoma członkami ekipy filmowej, w której znaleźli się również inni polscy aktorzy, m.in. Marianna Zydek, znana z głównej roli w "Kamerdynerze" Filipa Bajona, Anna Moskal ("Letnie popołudnie", "W głębi lasu"), a także Jan Cięciara ("Rojst").



"Wolka" to historia Anny, która po wyjściu z więzienia, w którym przebywała za zabójstwo partnera, próbuje odzyskać swojego syna. Opiekę nad chłopcem przejęła jej starsza siostra, która stworzyła mu na Islandii spokojny dom oraz bezpieczną rodzinę. Między kobietami dojdzie do konfliktu, a dorastający chłopak, który odkryje, kto jest jego prawdziwą matką, zacznie zmieniać się pod wpływem fascynującej, ale bezwzględnej Anny.

Arni Asgeirsson to islandzki reżyser, który ukończył łódzką filmówkę. "Wolka" będzie jego czwartym filmem, a jednocześnie pierwszym, w którym zatrudnia polskich aktorów.