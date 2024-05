"Władca Pierścieni": Nowy film Petera Jacksona

Kilka dni temu studio Warner Bros. zapowiedziało nowy film osadzony w uwielbianej na całym świecie serii " Władca Pierścieni ". Najnowszy projekt ma opowiadać historię Golluma, w którego przed laty wcielał się Andy Serkis. Dyrektor generalny Warner Bros., David Zaslav, zdradził, że producentami filmu będą: Peter Jackson, Fran Welsh i Philippa Boyens, a także obiecał, że "będą zaangażowani na każdym kroku".

Prace są na bardzo wczesnym etapie - dopiero powstaje scenariusz, ale z najnowszych wieści wynika, że nowa produkcja "będzie badać historie, które jeszcze nie zostały opowiedziane". Roboczy tytuł na ten moment brzmi: "Władca Pierścieni: Polowanie na Golluma". W roli Golluma ponownie zobaczymy Andy'ego Serkisa.

Przypominamy, że oryginalna trylogia była hitem i odniosła sukces na prawie każdym polu. Filmy zarobiły na świecie prawie 3 miliardy dolarów, były trzydziestokrotnie nominowane do Oscarów i zdobyły 17 statuetek, w tym jedna za "Najlepszy film" ("Władca Pierścieni: Powrót króla" z 2003 roku).

"The Hunt for Gollum": O co chodzi z fanowskim filmem? Od 15 lat na YouTube

Zapowiedziany przez Warner Bros. film o Gollumie nie jest pierwszym, opowiadającym historię tej postaci, jaki powstał. Niemal 15 lat temu na YouTube została opublikowana 40-minutowa fanowska produkcja zatytułowana "The Hunt for Gollum" [ zobacz tutaj ]. Na przełomie ostatnich lat zgromadziła kilkunastomilionową widownię. W opisie czytamy: "[Film - przyp. red.] został w całości wyprodukowany przez fanów i udostępniony bezpłatnie w internecie w 2009 roku".

O czym jest "The Hunt for Gollum"? "Za namową Gandalfa strażnik o imieniu Strider wyrusza na poszukiwanie Golluma, który wie, gdzie jest Pierścień" - przekazali twórcy, którzy podkreślają, że to "nieoficjalny, nienastawiony na zysk film stworzony przez fanów".

9 maja, czyli równolegle z ogłoszeniem nowego (oficjalnego) filmu o historii Golluma, fanowska produkcja została zawieszona w serwisie YouTube. "Ten film zawiera treść od Warner Bros. Entertainment, która została zablokowana ze względu na prawa autorskie" - poinformowano.

Film został przywrócony na YouTube rankiem 10 maja. Obecnie zaczyna się od słów: "'The Hunt for Gollum' jest filmem non-profit przeznaczonym wyłącznie do użytku prywatnego i nie jest przeznaczony do jakiejkolwiek sprzedaży. Nie jest w żaden sposób powiązany, sponsorowany ani zatwierdzony przez Tolkien Enterprises, spadkobierców lub majątek J.R.R. Tolkien, Peter Jackson, New Line Cinema, HarperCollins Publishers Ltd. lub którykolwiek z ich odpowiednich podmiotów stowarzyszonych lub licencjobiorców [...]."

"To dzieło powstało wyłącznie dla osobistej, nieodpłatnej przyjemności naszej i innych fanów Tolkiena" - dodają twórcy.

Okazuje się, że ogłoszenie Warner Bros. o produkcji nowego filmu podbiło popularność nieoficjalnego "The Hunt for Gollum". W komentarzach zebrali się fani, którzy po latach ponownie obejrzeli fanowską wersję. "Ten film wkrótce zdobędzie mnóstwo uwagi, zasługuje na to w każdym calu!" - pisze jedna z użytkowniczek.