"Oficer i szpieg" Romana Polańskiego na festiwalu w Wenecji

"Oficer i szpieg", epicki thriller Romana Polańskiego, znalazł się w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji. Produkcja trafi do polskich kin 27 grudnia.

Główne role w "Oficerze i szpiegu" grają Jean Dujardin i Louis Garrel /materiały prasowe

Najnowszy film Polańskiego jest adaptacją bestsellerowej powieści Roberta Harrisa. Przedstawia opartą na faktach historię francuskiego oficera żydowskiego pochodzenia, Alfreda Dreyfusa (1859 - 1935), skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Wkrótce po jego uwięzieniu nowy szef wywiadu, Georges Picquart, odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. Wbrew swoim przełożonym Picquart postanawia za wszelką cenę ujawnić prawdę. Sprawa Dreyfusa może wywołać wielki międzynarodowy skandal.



W tej historii szpiegowskiej Polański chce pokazać podobieństwo do tego, co dzieje się w dzisiejszym świecie. "Prześladowania mniejszości, absurd środków bezpieczeństwa, tajne trybunały wojskowe, wymykające się spod kontroli agencje wywiadowcze, ukrywanie faktów przez rządy i wściekła prasa" - wymienia analogie reżyser, cytowany w komunikacie prasowym.

Film Polańskiego ujrzy światło dzienne na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Reżyser będzie walczył o Złotego Lwa, mając za rywali m.in. Stevena Soderbergha, który nakręcił film o aferze Panama Papers "The Laundromat", Todda Phillipsa, który w konkursie głównym wystawi "Jokera", a także Roya Anderssona ("About Endlessness") i Noaha Baumbacha ("Marriage Story").

Wideo "Joker" [trailer]

Film otwarcia tegorocznej imprezy to dramat "The Truth" w reżyserii Hirokazu Koreedy ("Złodziejaszki", "Po burzy"). Główne role grają w nim Catherine Deneuve, Juliette Binoche i Ethan Hawke. On także powalczy o Złotego Lwa, podobnie jak nowe dzieło Jamesa Graya "Ad Astra" z Bradem Pittem w roli głównej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ad Astra" [trailer] materiały dystrybutora

Przewodniczącą jury Konkursu Głównego jest w tym roku reżyserka Lucrecia Martel ("Zama"). Festiwal potrwa od 28 sierpnia do 7 września. Areną imprezy nie jest historyczne centrum Wenecji, a wyspa Lido. W zeszłym roku Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji dostała "Roma" Alfonsa Cuarona.

W "Oficerze i szpiegu" w rolach głównych zobaczymy Jeana Dujardina, znanego m.in. z filmów "Wilk z Wall Street" i "Artysta" oraz Louisa Garrela, który wystąpił m.in. w "Marzycielach" i "Ja, Godard". W obsadzie znaleźli się także m.in. Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric i Melvil Poupaud. Za zdjęcia odpowiada Paweł Edelman ("Pianista", "Katyń"), za scenografię - stały współpracownik Polańskiego Jean Rabasse, a za ścieżkę dźwiękową - Alexandre Desplat, który ma na swoim koncie dwa Oscary za muzykę do filmów "Kształt wody" i "Grand Budapest Hotel".

"Oficer i szpieg" to najdroższa francuska produkcja tego roku, której budżet wynosi ponad 25 mln euro. Uroczysta premiera odbędzie się 13 listopada. Natomiast na ekrany polskich kin film trafi 27 grudnia.



W sekcji Giornate degli Autori będzie można zobaczyć najnowszy film Jana Komasy "Boże Ciało". Inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza, w polskich kinach pojawi się 11 października. Wcześniej weźmie udział w konkursie głównym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Występują w nim m.in. Bartosz Bielenia, Tomasz Ziętek, Eliza Rycembel, Aleksandra Konieczna i Łukasz Simlat.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Boże Ciało" [teaser] materiały dystrybutora