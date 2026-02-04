Od lat zachwyca na ekranie. Mało kto wie, że... potrafi latać samolotami!

Angelina Jolie od lat ma wizerunek gwiazdy, która robi rzeczy po swojemu. Na ekranie potrafi być wojowniczką, szpiegiem, królową i ikoną stylu. Poza ekranem może pochwalić się czymś, co naprawdę robi wrażenie: licencję pilota i podobno regularnie z niej korzysta. Jolie to jedna z tych osób, które nie tylko lubią adrenalinę w filmach, ale też potrafią wsiąść do samolotu i wznieść się w powietrze na serio.

Kobieta o blond włosach ubrana w elegancką czarną suknię, stoi na tle rozmytego tłumu podczas oficjalnego wydarzenia. Jej spojrzenie jest poważne, a twarz podkreślają efektowne kolczyki.
Angelina Jolie ma spory dorobek kina akcji

Angelina Jolie może pochwalić się filmografią, w której od dawna funkcjonuje jako bohaterka od zadań specjalnych:

  • "Lara Croft: Tomb Raider" - czyli rola, która zrobiła z niej globalną ikonę kina przygodowego i akcji,
  • "Pan i Pani Smith" - film, który dał jej status królowej ekranowej chemii i przy okazji wszedł do popkultury na stałe,
  • "Salt" - jedno z tych widowisk, gdzie Jolie właściwie biegnie przez cały film, a widz ma wrażenie, że ona naprawdę nie zna słowa stop,
  • "Wanted - Ścigani" - pamiętne sceny akcji i stylistyka, która udowodniła, że pasuje jej także kino w wersji komiksowo brutalnej,
  • "Czarownica" - zupełnie inny gatunek, ale postać aktorki przyciąga bardziej niż reszta świata przedstawionego.

    Nic dziwnego, że... ma licencję pilota!

    Aktorka zawsze miała w sobie coś z osoby, która lubi wyzwania i nie boi się rzeczy nie dla każdego. Zrobiła licencję pilota, nauczyła się latać i nie traktuje tego jako jednorazowej ciekawostki. To umiejętność, która wymaga czasu, procedur i ciągłego utrzymywania formy.

    Lotnictwo ma w sobie coś, co pasuje do jej publicznego obrazu: niezależność, kontrola i chłodna koncentracja. W samolocie nie ma miejsca na gwiazdorzenie. Tu liczy się checklista, warunki, decyzje i zdrowy rozsądek. Angelina Jolie jest kojarzona z lataniem m.in. lekkimi maszynami treningowo-turystycznymi. To nie brzmi tak spektakularnie jak prywatny odrzutowiec, ale właśnie w tym jest urok: małe samoloty to latanie prawdziwe, a nie bycie pasażerem w luksusowej kabinie.

    Tego typu maszyny dają ogromną frajdę, ale też wymagają umiejętności i odpowiedzialności. W małym samolocie czujesz wszystko: wiatr, turbulencje, reakcje sterów. To jest bardziej jak prowadzenie niż podróżowanie.

