Od gwiazdy Disneya do Hollywood. Aktor ponownie zachwyci na wielkim ekranie

Nick Jonas od lat udowadnia, że jego kariera nie kończy się na scenie koncertowej. Wychowany na planach produkcji Disneya, bardzo szybko wyrósł z wizerunku idola młodzieży. Widzowie mogli oglądać go m.in. w serialu "Kingdom", wojennym "Midway", pełnym akcji "Jumanji: Przygoda w dżungli" czy romansie "Miłość na nowo".

Nick Jonas ponownie na wielkim ekranie

Teraz Jonas szykuje się do kolejnego mocnego projektu. Aktor zagra w thrillerze akcji "Bodyman", który zostanie zaprezentowany podczas European Film Market w Berlinie. Film wyreżyseruje Gary Fleder, twórca znany z "Reachera" i właśnie "Kingdom" - serialu, przy którym Fleder miał już okazję pracować z Jonasem. Scenariusz napisał Byron Balasco, również związany wcześniej z "Kingdom".

"Praca nad 'Kingdom' z Byronem Balasco i Nickiem Jonasem była jednym z najważniejszych momentów w mojej karierze" - powiedział Fleder. "Cieszę się, że mogę wrócić do nich przy 'Bodymanie' - inteligentnym, zwięzłym, pełnym napięcia thrillerze akcji, który daje Nickowi szansę na pokazanie wszystkich jego możliwości: fizyczności, intensywności i emocjonalnej głębi".

O czym opowie "Bodyman"?

"Bodyman" zapowiada się jako klaustrofobiczny thriller rozgrywający się w świątecznej scenerii. Podczas rodzinnych obchodów Bożego Narodzenia ekscentryczny miliarder podejmuje szokującą decyzję: zapisuje cały swój majątek wieloletniemu ochroniarzowi ( w tej roli Jonas), pomijając własne dzieci. W odizolowanej, rodzinnej posiadłości rozpoczyna się walka o władzę i przetrwanie.

"Rozwijałem ten projekt od jakiegoś czasu i cieszę się, że doszedł do skutku. Ponowna współpraca z Byronem Balasco i reżyserem Garym Flederem sprawia, że ten projekt jest dla mnie jeszcze bardziej wyjątkowy" - wyznał aktor.

Zdjęcia do filmu ruszają w czerwcu 2026 roku.

Zobacz też: Miłość przerwana przez nagłą śmierć. Nigdy się z tym nie pogodziła