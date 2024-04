Obsada kultowego horroru ma dość wyzysku. Oto ich żądania

"Blair Witch Project" (Daniel Myrick, Eduardo Sánchez, 1999) to film legenda pod wieloma względami. Do rangi mitu obrastają historie związane z nietuzinkową kampanią marketingową. Fenomenem stał się również budżet, jaki wykorzystano do nakręcenia materiału. Nic więc dziwnego, że aktorzy, którzy w oryginale wcielili się w samych siebie, w obliczu doniesień o powstawaniu nowych części, chcieliby uszczknąć z pańskiego stołu coś do własnej kieszeni. Nie pozostają przy tym odosobnieni, gdyż reżyserzy i producenci popierają ich postulaty.

Zdjęcie "Blair Witch Project" / Courtesy Everett Collection / East News