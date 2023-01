Akcja filmu "O'Dessa" osadzona jest w postapokaliptycznej przyszłości. To oryginalna opera rockowa o dziewczynie z farmy, która ma niezwykłą misję odzyskania cennej pamiątki rodzinnej. Jej podróż zabiera ją do dziwnego i niebezpiecznego miasta, gdzie spotyka swoją jedyną prawdziwą miłość, jednak by ocalić jego duszę, musi wystawić na próbę moc przeznaczenia.

Sadie Sink: Max ze "Stranger Things"

Sadie Sink sławę i rozgłos zdobyła za sprawą roli Max Mayfield w "Stranger Things" . Od razu stała się jedną z ulubionych postaci widzów. Młoda aktorka za swój udział w popularnym serialu zgarnia niebywałą kwotę - za odcinek trzeciego sezonu dostawała 150 tysięcy dolarów, czyli więcej niż niektórzy dorośli w rok. W drugiej serii zaczynała skromnie - od 23 tys. za epizod. Co ciekawe, prawie 20-letnia aktorka gra w "Stranger Things" nastolatkę.

Reklama

Sadie Sink: Horror i dokument

Swoją dobrą passę aktorka kontynuowała w kolejnej produkcji Netflixa, czyli horrorze "Fear Street". Na swoim koncie oprócz filmów i seriali ma także występ w krótkim metrażu Taylor Swift "All Too Well: The Short Film". W 2018 roku była narratorką filmu dokumentalnego "Dominion", za który została wyróżniona przez Hollywood International Independent Documentary Awards.

Ostatnio mogliśmy ją zobaczyć choćby w filmie "Wieloryb" .

Zobacz również:

"Berlin Nobody": Sadie Sink u boku gwiazd

"Wieloryb": Ten film nie powstałby bez Brendana Frasera. Będzie Oscar?