"Berlin Nobody": Sadie Sink robi karierę

Bohaterem filmu "Berlin Nobody" jest amerykański psycholog społeczny ( Eric Bana ), który przybywa do stolicy Niemiec, by kontynuować swoje badania nad sektami oraz rosnącą liczbą chętnych do wkroczenia w ich szeregi. Podczas zgłębiania świata niemieckich grup wyznaniowych, zaniedbuje swoją zbuntowaną nastoletnią córkę Muzzy ( Sadie Sink ). Ta zaczyna spotykać się z tajemniczym niemieckim młodzianem ( Jonas Dassler ).

Scenariusz "Berlin Nobody" został zainspirowany wydaną w 2015 roku powieścią Nicholasa Hogga zatytułowaną "Tokio". Jego autorką jest reżyserka filmu, Jordan Scott. Wśród nowych nabytków w obsadzie znalazła się również Sophie Rois ("Wróg u bram"). Jak informuje portal "Deadline", za produkcję odpowiada należąca do Ridleya Scotta firma Scott Free.

Wśród producentów thrillera "Berlin Nobody" są również firmy Protagonist Pictures i Augenschein Sales, dla których będzie to drugi powstający aktualnie projekt. Pierwszym jest survivalowy thriller zatytułowany "The Dive". To opowieść o dwóch siostrach, które podczas zwiedzania odludnego miejsca zostają uderzone przez spadający głaz. Jedna z nich zostaje unieruchomiona w blisko 30-metrowej szczelinie, podczas gdy druga rozpoczyna dramatyczną akcję ratunkową.