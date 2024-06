"The Rivals of Amziah King": Co wiemy o projekcie?

Fabuła filmu na razie trzymana jest w tajemnicy. W mediach projekt opisywany jest jako thriller kryminalny z wiejską Oklahomą w tle.

Na pierwszym planie zobaczymy Matthew McConaughey’a, jednak to nie jedyna gwiazda, jaka znalazła się w obsadzie. Właśnie ogłoszono, że wraz z nim w filmie wystąpi Kurt Russell ("Pewnego razu w Hollywood"), Cole Sprouse ("Riverdale"), Owen Teague ("Królestwo Planety Małp"), Scott Shepherd ("Most szpiegów"), Rob Morgan ("Mudbound"), Tony Revolori ("Grand Budapest Hotel") oraz Jake Horowitz ("Do ostatniej kości").

Za reżyserię i scenariusz odpowiada Andrew Patterson; będzie to drugie dzieło w jego artystycznym dorobku. Pierwsza produkcja, "The Vast of Night", mieszająca gatunek sci-fi z thrillerem, debiutowała na festiwalu Slamdance w 2019 roku. Otrzymała tam nagrodę publiczności dla najlepszego filmu.

Matthew McConaughey: To będzie jego wielki powrót

Ostatnim razem, kiedy mogliśmy zobaczyć McConaughey'a na ekranie był głośny film "Dżentelmeni" Guy'a Richiego z 2019 roku. Po tym występie aktor jedynie użyczał głosu postaciom z produkcji animowanych - został wizjonerem Busterem Moonem w "Sing 2" (2021) oraz stał się Elvisem w serialu animowanym Netflixa "Agent Elvis" (2023).

W ostatnim czasie sporo mówi się o jego powrocie na ekrany; poza filmem "The Rivals of Amziah King" bierze udział w projekcie "The Lost Bus" Paula Greengrassa. Jest również w trakcie realizacji serialu dla AppleTV+, który ma bazować na jego wieloletniej przyjaźni z Woody'm Harrelsonem - "Brother From Another Mother".