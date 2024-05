Matthew McConaughey i Woody Harrelson: Wspólny zawód i pasje

Aktorzy wystąpili razem w kilku produkcjach: "Welcome to Hollywood" (1998), "EdTV" (1999) czy "Surfer, Dude" (2008). Największą chemię między nimi było jednak czuć w 1. sezonie serialu HBO "True Detective", gdzie wcielili się w skrajnie od siebie różnych detektywów, próbujących wspólnie rozwiązać zagadkę rytualnych przestępstw. Co ciekawe, początkowo rola w serialu została zaproponowana wyłącznie McConaughey’owi, jednak zachęcił on twórców, by zaprosili do tego projektu również Harrelsona. Za pracę przy tej produkcji obaj otrzymali nominację do Złotego Globu i nagrody Emmy dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym.

Mężczyzn łączy jednak coś więcej niż wspólny zawód; obydwaj pochodzą z Teksasu, mieli trudną młodość i gustują w podobnych trunkach.

Przynajmniej raz w roku wyjeżdżają również razem na wakacje, które Harrelson nazywa "Friendship Tour". Do wyprawy często dołączają też inni artyści, w tym Chris Rock czy frontman grupy U2 - Bono.

Woody Harrelson: "Matthew McConaughey może być moim bratem"

Zdjęcia aktorów z dzieciństwa są tak podobne, że czasem nawet ich bliscy mają problem ze wskazaniem, kto jest kim. Ponadto, kilka lat temu podczas wspólnego pobytu w Grecji, przy okazji rozmowy o ciepłych relacjach obu rodzin matka McConaughey’a, Kay, miała powiedzieć: "Woody, ZNAŁAM Twojego ojca", z wieloznacznym i mocnym naciskiem na słowo "znałam".

Harrelson chciałby przeprowadzić test DNA, który może wykazać, czy wieloletni przyjaciel faktycznie jest jego bratem. Sceptykiem w tej kwestii jest jednak sam McConaughey; dla niego prawda dotycząca innego ojca i życia w kłamstwie mogłaby być bardziej bolesna. Choć na ten moment nie ma oficjalnego potwierdzenia biologicznego powiązania, aktorzy już od dawna traktują się jak rodzina.

Obecnie mężczyźni pracują nad nową, szczególną produkcją dla AppleTV+. Będzie to bazujący na ich przyjaźni, dziesięcioodcinkowy serial komediowy, zatytułowany "Brother From Another Mother". Realizacją projektu zajmie się David West Read ("The Big Door Prize").