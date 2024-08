"Obcy: Romulus" lepszy w box-office niż "Deadpool & Wolverine"

Produkcja Marvela, wyreżyserowany przez Shawna Levy’ego "Deadpool & Wolverine" , przez trzy tygodnie był liderem północnoamerykańskiego box-office'u. Teraz tytuł musiał ustąpić pola nowej części jednej z najsłynniejszych serii w historii kina - filmowi "Obcy: Romulus" .

Nowa część "Obcego" zarobiła w weekend otwarcia 45,1 mln dolarów - to drugi najlepszy weekend otwarcia, jeśli mowa o wszystkich filmach z serii "Obcy".

Wideo "Obcy: Romulus" [trailer 2]

Producenci filmu "Deadpool & Wolverine" nie mają jednak powodów do zmartwień. Obraz został właśnie najbardziej kasowym filmem z kategorią wiekową "R" (kategoria dla produkcji, które widzowie poniżej 17 roku życia mogą obejrzeć w kinie wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej) i pokonał "Jokera" z 2019 roku. Film zarobił już ponad miliard dolarów. To trzydzieste pierwsze dzieło studia Disney i jedenaste Marvela, któremu udała się ta sztuka.



Pierwszą piątkę północnoamerykańskiego box-office’u uzupełniają melodramat "It Ends with Us" (24 mln dolarów), katastroficzny "Twisters" (9,8 mln dolarów) oraz ponownie trafiająca na duży ekran, animowana "Koralina" (8,9 mln dolarów).

"Obcy: Romulus" - fabuła, premiera

Akcja produkcji rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami przedstawionymi w filmach "Obcy - 8. pasażer Nostromo" a "Obcy - decydujące starcie". Romulus jest dryfującym w kosmosie wrakiem stacji badawczej. Główna bohaterka, Rain Carradine, pragnie uciec z odległej kolonii górniczej wraz z Andym - robotem stworzonym do opieki nad nią w zastępstwie rodziców. Razem dołączają do grupy młodych buntowników, którzy przejmują opuszczony statek i planują dotrzeć na bezpieczną planetę. Nowi pasażerowie nie spodziewają się jednak, co na nich czyha.

Film trafił na ekrany polskich kin 15 sierpnia.