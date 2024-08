"Deadpool & Wolverine": Film oczekiwany od lat

"Deadpool & Wolverine" to powrót Hugh Jackmana do roli Wolverine'a po siedmiu latach przerwy. Z kolei Ryan Reynolds wcielił się w Deadpoola po sześciu latach. Tak długie odstępy czasu wynikały z wykupienia wytwórni 20th Century Fox przez Disneya. Ta pierwsza miała przez długi czas prawa do postaci związanych z X-Men. Nawet po podpisaniu umowy Disney nie mógł od razu umieścić mutantów w nowych filmach Marvela. Później robił to w epizodach w "Doktorze Strange w multiwersum obłędu" oraz "Marvels".

Reklama

Film Shawna Levy'ego jest pełnoprawnym wprowadzeniem świata X-Men do Kinowego Uniwersum Marvela, zapoczątkowanego przez "Iron Mana" w 2008 roku. W chwili przejęcia Foxa przez Disneya prace nad trzecim filmem o Deadpoolu już trwały. Pierwsza część przygód pyskatego najemnika okazała się nieoczekiwanym przebojem 2016 roku. Komedia z kategorią wiekową R, kosztująca 58 milionów dolarów, czyli o wiele mniej, niż większość komiksowych produkcji, stała się kasowym hitem i zebrała świetne recenzje. Podobnie było z kontynuacją z 2018 roku.

"Deadpool & Wolverine" najbardziej kasowy

Teraz okazuje się, że te wyniki były niczym w porównaniu z przychodami, jakie zapewnia "Deadpool & Wolverine". Film zarobił już ponad miliard dolarów. To trzydzieste pierwsze dzieło studia Disney i jedenaste Marvela, któremu udała się ta sztuka.

Na koncie obrazu Shawna Levy'ego jest obecnie dokładnie 1.086 mld dolarów, dzięki czemu stał się właśnie najbardziej kasową produkcją w historii z kategorią wiekową "R" (osoby poniżej 17. roku życia powinny oglądać film tylko w towarzystwie dorosłego opiekuna). Prowadzący do tej pory w tym rankingu "Joker" zarobił 1,078 mld. Podium uzupełnia zeszłoroczny "Oppenheimer" z 976 mln.

"Dzięki za uczynienie pierwszego filmu Marvel Studios z kategorią wiekową R największym hitem w historii. Fantastycznie jest widzieć, że widzowie pokochali ten film tak samo, jak my wszyscy uwielbialiśmy go robić. Wszystkie te rozmowy były tego warte!" napisał w oświadczeniu szef studia Kevin Feige.