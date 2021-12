Nowy "Matrix" bez sióstr Wachowski? Były takie plany

Film "Matrix Zmartwychwstania" pojawił się na ekranach kin 22 grudnia. Pomimo dużych oczekiwań studia Warner Bros., produkcja nie radzi sobie w kinach najlepiej, a w premierowy weekend w północnoamerykańskim box-office zajęła dopiero trzecie miejsce.



Nieco lepiej było na pozostałych światowych rynkach, nie mówiąc o rynku pirackim. Ponieważ film miał swoją równoczesną premierę na platformie streamingowej HBO Max, niemal natychmiast trafił na pirackie serwisy.

Nowy "Matrix" planowany do lat

Z pewnością nie takiego efektu spodziewali się szefowie studia Warner Bros., którzy od lat planowali powrót do kasowej serii. Do tej pory wiadomo było o jednej próbie jej wskrzeszenia. Scenariusz filmu miał napisać Zak Penn ("Player One", "Avengers"), a gwiazdą filmu miał zostać Michael B. Jordan. Z tego projektu nic jednak nie wyszło.



Ostatecznie film "Matrix Zmartwychwstania" napisała i wyreżyserowała jedna z sióstr - Lana Wachowski.

O tym, że podobnych prób było więcej, opowiada w rozmowie z portalem "Collider" producent "Matriksa", James McTeigue.

"Kiedy ma się franczyzę z tak dużym potencjałem na zysk, zawsze toczą się jakieś rozmowy. W ten sam sposób działa uniwersum Marvela dając widzom na zmianę Spider-Mana, Iron Mana czy Thora. Zawsze istnieje możliwość stworzenia nowej wersji, tylko dlatego, że jest możliwość zarobienia na niej. Nie powinienem o tym mówić, bo to podejście czysto finansowe" - mówi.

"Było kilka różnych wersji, ale żadna z nich nie była tą właściwą. Kiedy Lana w końcu powiedziała, że jest zainteresowana nakręceniem nowego filmu, to oczywiste, że poszli na to, bo to ona była osobą stojącą za genezą serii" - mówi McTeigue potwierdzając między wersami, że studio Warner Bros. pracowało nad ewentualnymi kontynuacjami cyklu bez sióstr Wachowski.

Co dalej z serią? Lana Wachowski kategorycznie zaprzeczyła powstaniu kolejnych części. Sam jednak film pozostawia furtkę do ich nakręcenia.

