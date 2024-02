Nowy Jork jak starożytny Rzym? To najbardziej oczekiwany film 2024

Adam Driver zachwycony filmem "Megalopolis"

Nie wszystkie informacje dochodzące z planu filmu były niepokojące. Pozytywne wieści przyniósł w jednym z wywiadów jego gwiazdor, Adam Driver . "Film 'Megalopolis' to jedno z najbardziej ekscytujących przedsięwzięć w mojej karierze. Szczególnie ze względu na Francisa Forda Coppolę. To jedno z najlepszych doświadczeń aktorskich, jakie przeżyłem. Rzeczy, których dokonuje jako reżyser... nie ma dla nich żadnego punktu odniesienia. Są unikalne, pomysłowe i mam nadzieję dostępne dla wszystkich. Film nie jest tak nieosiągalny, że przeznaczony tylko dla określonego widza. To film dla wszystkich" - zachwycał się produkcją aktor.

Oprócz Adama Drivera w filmie wystąpią także: Forest Whitaker, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Laurence Fishburne, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Chloe Fineman, Kathryn Hunter, Dustin Hoffman, DB Sweeney, Talia Shire, Jason Schwartzman, Bailey Ives, Grace Vanderwaal, James Remar i Giancarlo Esposito.

Akcja "Megalopolis" ma toczyć się w pewnej futurystycznej wersji Nowego Jorku, która wzorowana będzie na starożytnym Rzymie. Film science-fiction ma opowiadać o miłości i ludzkiej naturze. W historii mają pojawić się także motywy utopijnego społeczeństwa, które odbudowuje się po upadku dawnego porządku.



"Megalopolis": Dlaczego Coppola sam sfinansował film?

Reżyser twierdzi, że im ambitniejszy projekt, tym trudniej przekonać wytwórnie, aby go zrealizowały.

"Zdobyłem pięć Oscarów i byłem wtedy najgorętszym reżyserem filmowym w Hollywood. Poszedłem z "Czasem apokalipsy" i powiedziałem: "Chciałbym teraz zrobić ten właśnie film". Usłyszałem w odpowiedzi, że to zbyt ryzykowny projekt. Jak myślicie, dlaczego sam wyprodukowałem ten film? Ponieważ nikt inny go nie chciał" - wspominał.

Francis Ford Coppola postanowił, że w przypadku swojego najnowszego projektu, nie zamierza dłużej czekać i sfinansuje go z własnych środków. Koszt produkcji został oszacowany na 120 milionów dolarów. Aby zdobyć fundusze, reżyser poświecił kilka swoich kalifornijskich winnic.



"To stało się dla mnie jak wojna religijna, w sensie, że nie ma w tym żadnej logiki. (...) Nadal chcę zrealizować wymarzony film, nawet jeżeli będę musiał za niego zapłacić, a mogę wyłożyć na stół 100 mln dolarów. Nie chcę, ale zrobię to, jeżeli będzie trzeba" -powiedział w wywiadzie dla portalu Deadline.