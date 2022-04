39-letni gwiazdor "Belfastu" w rozmowie z magazynem "Esquire" otworzył się na temat potencjalnego przyjęcia roli Jamesa Bonda, którą wcześniej grali Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan i Daniel Craig .

Nowy James Bond?

Aktor wspomniał o karierze swojego kolegi po fachu - Roberta Pattinsona . Nawiązał także do jego ostatniego występu w roli "Batmana". Jak przyznał, sam do tak kultowych ról podchodzi z pewnym niepokojem, bo cena występu w takiej produkcji może być wysoka.

"Uprzedzenie to taka cholerna choroba" - powiedział Dornan znany choćby z "Pięćdziesięciu Twarzy Greya". "To choroba w całej naszej kulturze. W moim zawodzie, oczywiście. Ale ogólnie ludzie osądzają ludzi na podstawie k... czegokolwiek, naprawdę, i to jest bardzo smutne. Spójrz na reakcję, kiedy Rob został obsadzony jako Batman. One były w 90 procentach negatywne" - przypomniał gwiazdor.

Wspominał także, że gdy Daniel Creig został obsadzony w roli Bonda, reakcje były tylko negatywne. Przyznał, że było to dla niego niepokojące. "Daniel Craig był genialny i zmienił całą energię Bonda. A wszystkie niedowiarki uwielbiają to, co Patinnson zrobił z Batmanem" - podkreślił.

Równocześnie w jego wypowiedziach dało się wyczuć pewną nutę ekscytacji na myśli o wystąpieniu w roli Bonda. "To zabawne i fajnie być w takim zestawieniu" - powiedział. Na potencjalnej liście obok Dornana znajdują się: Tom Hardy, Idris Elba, Henry Cavill, Tom Ellis, Tom Hiddleston, Richard Madden, Dev Patel, and Regé-Jean Page.

