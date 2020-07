​Nowy film Małgorzaty Szumowskiej w konkursie festiwalu w Wenecji

Nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta "Śniegu już nigdy nie będzie" ("Never Gonna Snow Again") został zakwalifikowany do głównego konkursu Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji. Listę filmów przedstawił podczas wideokonferencji we wtorek, 28 lipca, dyrektor festiwalu Alberto Barbera.

Małgorzata Szumowska powalczy we wrześniu o Złotego Lwa /Vittorio Zunino Celotto /Getty Images

Produkowany przez Lava Films "Śniegu już nigdy nie będzie" to film znany wcześniej pod tytułami "Masażysta" oraz "Wonder Żenia". Za jego reżyserię odpowiada Małgorzata Szumowska we współpracy z Michałem Englertem. Film powstał w oparciu o ich wspólny scenariusz.

Reklama

Wenecki Festiwal należy do najbardziej prestiżowych na świecie, a jego laureaci z ostatnich lat zdobywają najwyższe filmowe nagrody, takie jak chociażby Oscary, Złote Globy czy nagrody BAFTA. Wyróżnienie to tym większe, że polskie premiery zdarzają się na tym festiwalu niezwykle rzadko.

W oficjalnym opisie filmu czytamy, że pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON - atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od "gorszego" świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich.

W roli Żeni wystąpi znany z serialu "Stranger Things" Alec Utgoff. W pozostałych rolach zobaczymy m.in. Maję Ostaszewską, Agatę Kuleszę, Weronikę Rosati, Katarzynę Figurę, Łukasza Simlata, Krzysztofa Czeczota oraz Andrzeja Chyrę.

"Śniegu już nigdy nie będzie" 1 / 5 Produkowany przez Lava Films "Śniegu już nigdy nie będzie" to film znany wcześniej pod tytułami "Masażysta" oraz "Wonder Żenia". Źródło: materiały dystrybutora udostępnij

Przed dwoma laty Szumowska zasiadała w jury głównego konkursu o nagrodę Złotego Lwa.

W tym roku jej film będzie rywalizować o to wyróżnienie z prawie 20 innymi tytułami z całego świata. Nagrody przyzna jury, którego przewodniczącą będzie australijska aktorka Cate Blanchett. Towarzyszyć jej będą: Veronika Franz (Austria), Joanna Hogg (Wielka Brytania), Nicola Lagioia (Włochy), Christian Petzold (Niemcy), Cristi Puiu (Rumunia) oraz Ludivine Sagnier (Francja).

Na liście konkursowych filmów jest między innymi "Laila In Haifa" Amosa Gitai z Izraela, w którym jedną z ról gra Andrzej Seweryn. W konkursie znalazły się też obrazy: "Drodzy towarzysze" Andrieja Konczałowskiego, "Wife of a Spy" Kiyoshiego Kurosawy z Japonii, "Sun Children" Irańczyka Majida Majidiego czy "Pieces of a Woman" Kornela Mundruczo z Węgier.

Poza konkursem zaprezentowany zostanie film urodzonego w Polsce reżysera Filipa Jana Rymszy "Mosquito State".

77. edycja festiwalu odbędzie się w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego. Imprezę otworzy 2 września film "Lacci" w reżyserii Daniele Luchettiego. To pierwsza włoska produkcja od jedenastu lat, która rozpocznie festiwal w Wenecji. Impreza potrwa do 12 września.