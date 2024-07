Nowy film Burtona otrzymał kategorię wiekową. Nie wszyscy będą mogli pójść do kina?

"Beetlejuice Beetlejuice" otrzymał kategorię wiekową

Oficjalnie ogłoszono, że kategorią wiekową najnowszego dzieła Tima Burtona jest PG-13. Ocena wynika z obecności w filmie m.in. dwuznacznych elementów, brutalnych treści, makabrycznych scen czy wulgarnego języka.

Kultowa pierwsza część miała kategorię PG, która również zalecała specjalny nadzór rodziców. W przypadku kontynuacji kluczowe jest jednak, że nie zaleca się oglądania filmu osobom poniżej trzynastego roku życia. Może to być ważną wskazówką dla rodziców, którzy planowali wybrać się na film z dziećmi.

O czym opowie najnowszy film Tima Burtona?

Nieoczekiwana tragedia zmusza rodzinę Deetzów, by powrócić do domu w Winter River. Kiedy Astrid, buntownicza córka Lydii, odkrywa tajemniczy model miasteczka na strychu, pojawiają się kolejne kłopoty. To jednak nic, w porównaniu z chaosem, który nadejdzie po trzykrotnym wypowiedzeniu imienia "Bettlejuice".

W kontynuacji hitu zobaczymy aktorów związanych z pierwszą częścią - Michaela Keatona, Winonę Ryder i Catherine O'Harę. Wiadomo również, że gwiazdom towarzyszyć będą: Jenna Ortega, która zagra córkę postaci granej przez Ryder, Monika Bellucci, Willem Dafoe oraz Justin Theroux.

