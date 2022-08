"Kolejne 365 dni" pojawi się na Netfliksie 19 sierpnia

Film Barbary Białowąs i Tomasza Mandesa "365 dni. Ten dzień" został największym przebojem w historii platformy streamingowej pośród nieanglojęzycznych produkcji.

"365 dni. Ten dzień" zadebiutował na antenie Netfliksa 27 kwietnia. Już w pierwszym tygodniu wyświetlania stał się najpopularniejszym tytułem na platformie streamingowej w 84 krajach.

Już dziś na platformie zadebiutuje kolejna, trzecia już, odsłona serii. Zdjęcia do filmu powstawały równolegle z pracą nad poprzednią produkcją i zgodnie z zapowiedziami twórców - w obu filmach zobaczymy tych samych bohaterów.

"To dla mnie zaszczyt i ogromna radość, że kolejne dwie części trylogii '365 dni' - 'Ten dzień' oraz 'Kolejne 365 dni' - stały się inspiracją dla filmowych scenariuszy, które zostaną zekranizowane przez Netflix. Jestem bardzo podekscytowana, że fani moich książek na całym świecie będą mogli śledzić dalsze losy Laury i Massimo, oraz poznać ich w nowych, świeżych i zaskakujących sytuacjach - komentowała autorka książek Blanka Lipińska.

"The Walking Dead": Sezon 11, cz.1. od 22 sierpnia na Netfliksie

Netflix przygotował również niespodziankę dla fanów popularnego serialu "The Walking Dead". Platforma już 22 sierpnia doda do swojej biblioteki pierwszą część 11. sezonu serialu.

"The Walking Dead" to ekranizacja kultowego komiksu autorstwa Roberta Kirkmana wydawanego przez Image Comics, który opowiada historię rozgrywającą się na przestrzeni miesięcy i lat w postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie. Fabuła opiera się na losach garstki ocalałych, którzy wędrują w poszukiwaniu bezpiecznego miejsca do życia.

Stworzony na podstawie komiksu Roberta Kirkmana serial "The Walking Dead" debiutował w telewizji przed dwunastoma laty i na trwałe wszedł do historii telewizji. Rozpoczął modę na żywe trupy na małym ekranie, a w kolejnych latach na fali powodzenia tej produkcji powstało kilka jej serialowych spin-offów. Będzie ich zresztą więcej, powstaną też filmy fabularne kontynuujące uniwersum "The Walking Dead". Sam jednak flagowy serial stacji AMC zakończy się wraz z jedenastym sezonem.

"Ród smoka": Nowość od HBO zadebiutuje na ekranach 22 sierpnia

Serialowych i filmowych nowości nie zabraknie również na HBO Max. Już w poniedziałek, 22 sierpnia na platformie pojawi się pierwszy odcinek produkcji "Ród smoka".

Akcja serialu rozgrywać się będzie na 200 lat przed wydarzeniami pokazanymi w serialu "Gra o tron". Opowie on o upadku władającego smokami rodu Targaryenów, do którego doprowadziła wojna domowa. Scenariusz powstał na podstawie powieści Martina zatytułowanej "Ogień i krew".

W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje nowej produkcji HBO. Wynika z nich, że serial ma szansę odnieść sukces.

"Odcinek pilotażowy 'Rodu smoka" w bardzo przystępny sposób wyjaśnia swoje powiązania z 'Grą o tron', wprowadza główne postacie i nakreśla konflikt, który będzie główną osią całej produkcji. To przystępne dla każdego widza otwarcie z barwnymi i dopracowanymi scenami. Zapowiada się godny następca 'Gry o tron'" - napisał Brandon Katz z "The Wrap".



Jakie inne filmy i seriale pojawią się na Netfliksie w nadchodzącym tygodniu?

19 sierpnia 2022

- "Alma"

- "Echa"

- "Filuś i Kubuś - część 2"

- "Kleo"

- "Kolejne 365 dni"

- "Magicy makijażu - sezon 4"

20 sierpnia 2022

- "Fullmetal Alchemist the Revenge of Scar"

22 sierpnia 2022

- "The Walking Dead - sezon 11 część 1"

23 sierpnia 2022

- "Chad and JT Go Deep"

- "Sportowe opowieści: Wzlot i upadek"

24 sierpnia 2022

- "Mo"

- "Porady różowej brygady: Brazylia"

- "Przez ogień"

- "Running with the Devil: The Wild World of John McAfee"

- "Selling Sunset: Orange County"

- "Z nami nie ma żartów"

- "Zaginiony Ollie"

25 sierpnia 2022

- "Angry birds: Letnie szaleństwo - sezon 3"

- "Historia w pytaniach i odpowiedziach - sezon 2"

- "Rilakkuma w parku rozrywki"

- "To jest miłość"

26 sierpnia 2022

- "Czas dla siebie"

- "Drive Hard: The Maloof Way"

- "Ludik"

- "Miłość dla dorosłych 2"

- "Puls Seulu"

Jakie filmy i seriale pojawią się na HBO Max w nadchodzącym tygodniu?

22 sierpnia

- "Gomorra"

- "Ród smoka"

23 sierpnia

- "Gliniarze z Southland I-V (Southland I-V)"

26 sierpnia

- "Jackass Forever (Jackass Forever)"

- "Resident Evil: Witajcie w Raccoon City"

