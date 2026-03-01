Nowości HBO Max w marcu. Kultowe filmy i premiery prosto z kina

Platforma HBO Max rozszerza bibliotekę o kolejne kultowe filmy oraz nowości prosto z kina. Co oglądać w marcu? Ujawniono listę premier na pierwszą połowę miesiąca.

Dwóch mężczyzn rozmawia na tle zaparkowanych klasycznych samochodów i budynku. Jeden ubrany w brązową skórzaną kurtkę, drugi w niebieską jeansową kurtkę, trzyma ręce na biodrach i nosi okulary przeciwsłoneczne.
"Pewnego razu... w Hollywood"© 2019 CTMG, Inc. All Rights Reserved. **ALL IMAGES ARE PROPERTY OF SONY PICTURES ENTERTAINMENT INC. FOR PROMOTIONAL USE ONLY. SALE, DUPLICATION OR TRANSFER OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED.materiały prasowe

Co oglądać w marcu na HBO Max? W pierwszej połowie miesiąca na platformie trafi wiele kultowych filmów oraz kinowych nowości.

    Wśród nich klasyka - tytuły takie jak "Pewnego razu... w Hollywood", "Django" czy "Gladiator", która są dostępne na HBO Max od 1 marca.

    Od 7 marca na platformie będzie można obejrzeć "Dziewczynę z Kolonii". To historia 18‑letniej Very Brandes, która w 1975 r. rezerwuje Operę Kolońską, by sprowadzić Keitha Jarretta i umożliwić powstanie "The Köln Concert".

    Z kolei 13 marca na HBO Max trafi "Złodziej z przypadku" w reżyserii Darrena Aronofsky'ego, który niedawno był w kinach. Opowiada o byłym baseballiście Hanku (Austin Butler), którego karierę przekreślił tragiczny wypadek. Bohaterowi udaje się jednak poukładać swoje sprawy i wieść spokojny żywot. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tego czasu interesują się nim wszelakie grupy przestępcze, co prowadzi do przerażających i groteskowych wydarzeń.

    Zoë Kravitz i Austin Butler w filmie "Złodziej z przypadku"
    Zoë Kravitz i Austin Butler w filmie "Złodziej z przypadku"© materiały dystrybutoramateriały prasowe

    Filmowe nowości na HBO Max w marcu

    1 marca:

    "Pewnego razu... w Hollywood"
    "Gladiator"
    "Na rauszu"
    "Django"
    "Rzeka życia"
    "U.S. Palmese"
    "Serdecznie zapraszamy"

    4 marca:

    "Weekend"

    5 marca:

    "Hulk"
    "To już jest koniec"
    "Tajemnica złotnika"

    6 marca:

    "Sprawa Friedy"
    "Makbet"
    "Dziwak"

    7 marca:

    "Dziewczyna z Kolonii"
    "Dr. Seuss' The Grinch"
    "Manodrom"

    8 marca:

    "Po prostu razem"

    11 marca:

    "To miasto"
    "Skąd się bierze wiatr"
    "Świadek"

    12 marca:

    "Śmierć komedianta"
    "Klik: i robisz, co chcesz"
    "Anger Management"
    "Mr. Deeds - Milioner z przypadku"
    "Wolfgang"

    13 marca:

    "Złodziej z przypadku"
    "Noe: Wybrany przez Boga"
    "Źródło"
    "Mroczny fajter"

    14 marca:

    "Sztuka kradzieży"
    "Olivia and the Invisible Earthquake"

    15 marca:

    "Bez przebaczenia"

    Najnowsze