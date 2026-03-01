Co oglądać w marcu na HBO Max? W pierwszej połowie miesiąca na platformie trafi wiele kultowych filmów oraz kinowych nowości.

Wśród nich klasyka - tytuły takie jak "Pewnego razu... w Hollywood", "Django" czy "Gladiator", która są dostępne na HBO Max od 1 marca.

Od 7 marca na platformie będzie można obejrzeć "Dziewczynę z Kolonii". To historia 18‑letniej Very Brandes, która w 1975 r. rezerwuje Operę Kolońską, by sprowadzić Keitha Jarretta i umożliwić powstanie "The Köln Concert".

Z kolei 13 marca na HBO Max trafi "Złodziej z przypadku" w reżyserii Darrena Aronofsky'ego, który niedawno był w kinach. Opowiada o byłym baseballiście Hanku (Austin Butler), którego karierę przekreślił tragiczny wypadek. Bohaterowi udaje się jednak poukładać swoje sprawy i wieść spokojny żywot. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tego czasu interesują się nim wszelakie grupy przestępcze, co prowadzi do przerażających i groteskowych wydarzeń.

Zoë Kravitz i Austin Butler w filmie "Złodziej z przypadku" © materiały dystrybutora materiały prasowe

Filmowe nowości na HBO Max w marcu

1 marca:

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gladiator"

"Na rauszu"

"Django"

"Rzeka życia"

"U.S. Palmese"

"Serdecznie zapraszamy"

4 marca:

"Weekend"

5 marca:

"Hulk"

"To już jest koniec"

"Tajemnica złotnika"

6 marca:

"Sprawa Friedy"

"Makbet"

"Dziwak"

7 marca:

"Dziewczyna z Kolonii"

"Dr. Seuss' The Grinch"

"Manodrom"

8 marca:

"Po prostu razem"

11 marca:

"To miasto"

"Skąd się bierze wiatr"

"Świadek"

12 marca:

"Śmierć komedianta"

"Klik: i robisz, co chcesz"

"Anger Management"

"Mr. Deeds - Milioner z przypadku"

"Wolfgang"

13 marca:

"Złodziej z przypadku"

"Noe: Wybrany przez Boga"

"Źródło"

"Mroczny fajter"

14 marca:

"Sztuka kradzieży"

"Olivia and the Invisible Earthquake"

15 marca:

"Bez przebaczenia"