Co oglądać w marcu na HBO Max? W pierwszej połowie miesiąca na platformie trafi wiele kultowych filmów oraz kinowych nowości.
Wśród nich klasyka - tytuły takie jak "Pewnego razu... w Hollywood", "Django" czy "Gladiator", która są dostępne na HBO Max od 1 marca.
Od 7 marca na platformie będzie można obejrzeć "Dziewczynę z Kolonii". To historia 18‑letniej Very Brandes, która w 1975 r. rezerwuje Operę Kolońską, by sprowadzić Keitha Jarretta i umożliwić powstanie "The Köln Concert".
Z kolei 13 marca na HBO Max trafi "Złodziej z przypadku" w reżyserii Darrena Aronofsky'ego, który niedawno był w kinach. Opowiada o byłym baseballiście Hanku (Austin Butler), którego karierę przekreślił tragiczny wypadek. Bohaterowi udaje się jednak poukładać swoje sprawy i wieść spokojny żywot. Wszystko zmienia się, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tego czasu interesują się nim wszelakie grupy przestępcze, co prowadzi do przerażających i groteskowych wydarzeń.
Filmowe nowości na HBO Max w marcu
1 marca:
"Pewnego razu... w Hollywood"
"Gladiator"
"Na rauszu"
"Django"
"Rzeka życia"
"U.S. Palmese"
"Serdecznie zapraszamy"
4 marca:
"Weekend"
5 marca:
"Hulk"
"To już jest koniec"
"Tajemnica złotnika"
6 marca:
"Sprawa Friedy"
"Makbet"
"Dziwak"
7 marca:
"Dziewczyna z Kolonii"
"Dr. Seuss' The Grinch"
"Manodrom"
8 marca:
"Po prostu razem"
11 marca:
"To miasto"
"Skąd się bierze wiatr"
"Świadek"
12 marca:
"Śmierć komedianta"
"Klik: i robisz, co chcesz"
"Anger Management"
"Mr. Deeds - Milioner z przypadku"
"Wolfgang"
13 marca:
"Złodziej z przypadku"
"Noe: Wybrany przez Boga"
"Źródło"
"Mroczny fajter"
14 marca:
"Sztuka kradzieży"
"Olivia and the Invisible Earthquake"
15 marca:
"Bez przebaczenia"