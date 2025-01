Nowe wieści o kultowym cyklu. W planach czwarta odsłona i kolejny serial

"Diuna": Czwarta część i nowy serial w drodze

We wrześniu 2024 roku informowaliśmy, że Denis Villeneuve potwierdził w rozmowie z Vanity Fair, iż trzecia część "Diuny" będzie ostatnią odsłoną serii, którą wyreżyseruje. Nie oznacza to jednak końca cyklu. Jak donosi serwis World of Reel, plany studia Warner Bros. nie kończą się na trzeciej części "Diuny". W planach jest nie tylko czwarta odsłona kultowego już cyklu, ale również kolejny serial, który ma być rozszerzeniem uniwersum.

W 20204 roku na Max zadebiutowała produkcja "Diuna: Proroctwo", która już została wznowiona na drugi sezon.

"Diuna": Epicka ekranizacja kultowej powieści

Ekranizacja kultowej powieści Franka Herberta to filmowe arcydzieło, które przenosi widzów na pustynny Arrakis. Denis Villeneuve, reżyser znany z takich hitów jak "Blade Runner 2049", stworzył niezwykle immersyjny świat pełen politycznych intryg, walki o przetrwanie i rodzinnych dramatów. Zendaya i Timothée Chalamet doskonale oddają złożoność swoich postaci, tworząc duet, który na długo zapada w pamięć. Kontynuacja historii, czyli "Diuna: Część druga", to jeszcze więcej akcji, napięcia i niezwykłych krajobrazów.

"Diuna: Proroctwo": Nowy serial Max

Serial "Diuna: Proroctwo" jest osadzony w uniwersum Diuny, stworzonym przez uznanego autora Franka Herberta. Akcja rozgrywa się na 10 000 lat przed czasami Paula Atrydy. Przedstawia losy dwóch sióstr Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości. Kobiety zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.

"Diuna: Proroctwo" powstała na motywach powieści "Zgromadzenie żeńskie z Diuny" autorstwa Briana Herberta i Kevina J. Andersona.

