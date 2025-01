Powstanie kontynuacja kultowego filmu akcji? Widzowie czekali na to od lat

"Air Force One": Powstanie kontynuacja? Czy jednak reboot?

Czyżby miała powstać kontynuacja filmowego hitu? Jak informuje portal World of Reel, planowana jest realizacja sequela "Air Force One" - kinowego hitu, w którym główną rolę zagrał Harrison Ford. Dziennikarze serwisu jednak zaznaczają, że ich informacje nie są jeszcze potwierdzone. Należy więc traktować je jako plotkę.

Jak donoszą informatorzy serwisu, film mógłby powstać ale nie wiadomo jeszcze czy ewentualna produkcja będzie rebootem czy remakiem. Mówi się jednak o udziale w nowym filmie Harrisona Forda w roli prezydenta USA Jamesa Marshalla, co wyklucza powyższe pomysły i wskazuje na bezpośrednią kontynuację oryginalnej produkcji.

"Air Force One": O czym opowiada kultowy film?

Air Force One to nazwa najbardziej bezpiecznego, najlepiej strzeżonego samolotu świata - samolotu prezydenta Stanów Zjednoczonych. Prezydent Marshall (Harrison Ford) wraz z żoną i córką wraca nim do domu po oficjalnej wizycie w Moskwie. Na pokładzie znajduje się także grupa dziennikarzy. Wkrótce po starcie okazuje się, że są oni terrorystami pod przywództwem oddanego sprawie Ivana Korushnova (Gary Oldman).



