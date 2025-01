Nowe szczegóły filmu Christophera Nolana. Potraktował materiał źródłowy z szacunkiem

"Odyseja": co wiemy o nowym filmie Christophera Nolana?

Spekulacje na temat kolejnego filmu dwukrotnie nagrodzonego Oscarem Christophera Nolana dobiegły końca. Universal ujawnił, że ceniony reżyser zaadaptuje "Odyseję", epicki poemat Homera. Historia opowiada o podróży Odyseusza do domu po wojnie trojańskiej.

"Następny film Christophera Nolana, 'The Odyssey', to mityczny epos akcji nakręcony na całym świecie przy użyciu zupełnie nowej technologii filmowej IMAX. Film po raz pierwszy przenosi fundamentalną sagę Homera na ekrany IMAX i wejdzie do kin na całym świecie 17 lipca 2026 roku" - zdradziło studio.

W filmie wystąpią: Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Jon Bernthal oraz Anne Hathaway.

Gdzie zostanie nakręcony film? Poznaliśmy pierwsze szczegóły

Adaptacja "Odysei" Christophera Nolana będzie częściowo kręcona na Sycylii, która według naukowców była miejscem wędrówek Odyseusza w eposie Homera. Zdjęcia na Wyspie Favignana mają rozpocząć się za około dwa miesiące. Niektóre źródła podają, że część filmu będzie kręcona również na Wyspach Liparyjskich (dawniej: Eolskich). Wśród zapowiedzianych filmowych lokacji jest także Wielka Brytania oraz Maroko.

