Nowe Horyzonty 2022: "Mona Lisa i krwawy księżyc", czyli Kate Hudson jako striptizerka

"Mona Lisa i krwawy księżyc": Zmysłowe kino grozy

Początek filmu zapowiada, atakujące wszystkie zmysły, kino grozy. Dwudziestodwuletnia Mona Lee (Jeon Jong-seo), która ostatnie kilkanaście lat spędziła w kaftanie bezpieczeństwa, nagle wybudza się z katatonicznego stanu. Dziewczyna okazuje się mieć nadprzyrodzone moce - jej wzrok unieruchamia kolejnych nieszczęśników, a ona przejmuje władzę nad ich ciałami. Jej pierwszą ofiarą staje się sadystyczna pielęgniarka, którą Mona zmusza do samookaleczenia. Chwilę później kolejny pracownik szpitala patrzy jej w oczy i zaraz rozwala sobie głowę o telewizor. Pierwsze skojarzenie: mamy slasher, protagonistka pójdzie w miasto, znacząc swą podróż krwawym śladem.

Zdaje się to potwierdzać kolejna scena, wyjęta niczym z początku "Terminatora" Jamesa Camerona - Mona konfrontuje się z trójką nastoletnich chuliganów, którzy zwracają uwagę na niecodzienny ubiór dziewczyny. Tutaj następuje pierwsza przewrotka gatunkowa. Zamiast naśmiewać się z Mony i zginąć z jej ręki, chłopaki oferują jej pomóc - sami oddają parę butów, wskazują kierunek podróży i życzą szczęścia.



Bohaterka wyrusza do Nowego Orleanu, gdzie spotka wiele barwnych postaci - cwaną striptizerkę Bonnie ( Kate Hudson ), Fuzza, ( Ed Skrein ) napalonego dilera o złotym sercu, i nieustępliwego gliniarza (Craig Robinson). Horror odejdzie natomiast na boczny tor, a na pierwszy plan wysunie się mariaż kumpelskiej komedii i Kina Nowej Przygody. Wszystko skąpane w świetle czerwonego księżyca.

Mona i pozostali bohaterowie rozbijają się po Nowym Orleanie w blasku neonów i akompaniamencie dudniącej muzyki elektronicznej. Strona estetyczna wyznacza rytm opowieści i hipnotyzuje podobnie jak spojrzenie głównej bohaterki. Rzecz w tym, że z uroku Mony nie da się wyrwać, natomiast z filmu Amirpour niestety tak. Reżyserka zdaje się za dobrze bawić plastyką swojego świata, przez co wiele scen wydaje się nieco za długich, co niekorzystnie wpływa na komizm sytuacji i dynamikę narracji. W dodatku im dalej w las, tym więcej fabularnych skrótów. Kończą się także pomysły na wykorzystanie zdolności głównej bohaterki, niemal nieobecnych w trzecim akcie filmu.

Kate Hudson kradnie każdą chwilę na ekranie

Na szczęście nawet słabsze momenty ratuje barwna obsada. Znany przede wszystkim z komediowych występów u boku Setha Rogena Craig Robinson gra tym razem zaskakująco "na serio", co ma zamierzenie komiczny efekt. Jego bohater to taki Frank Drebin, tylko mniej nieudolny.



Kate Hudson kradnie każdą chwilę na ekranie jako wygadana striptizerka, która szybko znajduje kreatywny sposób na wykorzystanie mocy Mony. Sercem produkcji okazuje się natomiast relacja protagonistki z synem Bonnie, uwielbiającym metal i komiksy Charliem (Evan Whittem). Scena, w której dziewczyna staje po jego stronie w konfrontacji ze szkolnymi łobuzami, przywodzi na myśl najlepsze klasyki kina młodzieżowego.

Pod płaszczykiem gatunkowej żonglerki przyprawionej wysypem groteskowych postaci "Mona Lisa i krwawy księżyc" okazuje się ciepłym opowieścią o parze wyrzutków, którzy poszukują własnego miejsca oraz rozbitej rodzinie z ostatnią szansą na pojednanie. Amirpour godzi te wszystkie porządki. Żeby rozpocząć film jak psychodeliczny horror, a skończyć na feel good movie - to niezwykła sztuka.

"Mona Lisa i krwawy księżyc" (Mona Lisa and the Blood Moon), reż. Ana Lily Amirpour, USA 2021. Film został pokazany w ramach 22. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty, który odbywa się dniach od 21 do 31 lipca we Wrocławiu i od 21 lipca do 7 sierpnia online.