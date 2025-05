Nowe filmy o Beatlesach. Aktor nie mógł spojrzeć legendarnemu muzykowi w oczy

Barry Keoghan przyznał, że choć na ekranie potrafi zagrać wszystko, to podczas prywatnego spotkania z Ringo Starrem dosłownie zamarł. Aktor wcielający się w perkusistę The Beatles w jednej z nadchodzących biografii opowiedział o tej chwili w programie "Jimmy Kimmel Live".

Spotkanie z legendą. Keoghan był wyraźnie poruszony

"Nie mogłem na niego patrzeć" - zdradził Keoghan, który odwiedził Starra, by lepiej przygotować się do roli. "To był ten moment, kiedy jesteś w absolutnym zachwycie i po prostu cię zamraża" - mówił otwarcie o emocjach, które mu towarzyszyły.

Reklama

Choć to nie był ich pierwszy kontakt, to właśnie ta prywatna wizyta, poprzedzająca pracę nad filmem, pozwoliła aktorowi na poznanie Starra od innej strony. "Siedzieliśmy razem w ogrodzie, rozmawialiśmy. To było bardzo naturalne" - dodał.

Barry Keoghan zagra Ringo Starra. Sam Mendes reżyseruje cztery filmy

Keoghan wcieli się w Ringo Starra w jednej z czterech zapowiedzianych biografii Beatlesów, które wyreżyseruje Sam Mendes. Obok niego na ekranie zobaczymy także Paula Mescala jako Paula McCartneya, Josepha Quinna w roli George’a Harrisona i Harrisa Dickinsona jako Johna Lennona.

Projekt, który już teraz budzi ogromne emocje, ma opowiedzieć historię każdego z członków zespołu z osobna - z czterech różnych perspektyw. Premiera filmów planowana jest na wiosnę 2028 roku.

Perkusista zagrał dla aktora. I zaproponował coś więcej

Podczas wizyty Keoghana w domu Ringo Starra doszło też do zaskakującego momentu. Jak wyznał aktor: "Ringo zagrał dla mnie na perkusji. Potem zaproponował, żebym ja też zagrał... Ale nie, nie zagrałem na perkusji przed Ringo Starrem!". Widzowie studia i prowadzący Jimmy Kimmel nie kryli rozbawienia tą historią.

Keoghan podkreślił, że jego celem nie jest stworzenie imitacji, ale pokazanie prawdziwego człowieka. "Chcę go zrozumieć, wyczuć jego rytm, sposób bycia. Nie kopiuję, tylko obserwuję i szukam emocji" - zaznaczył.

Zdjęcie Barry Keoghan / Valerie Macon / East News

Biografie Beatlesów potwierdzone na CinemaCon. Keoghan znał rolę wcześniej

Choć oficjalne ogłoszenie obsady nastąpiło podczas CinemaCon 2025, to sam Ringo Starr już w grudniu 2024 roku zdradził, że Barry Keoghan wcieli się w jego postać. Artysta przyznał później w rozmowie z "People", że jest podekscytowany odwagą reżysera. "Cztery filmy naraz? Szaleństwo - ale to ma sens" - mówił.

Obecnie Keoghan promuje swój inny projekt - film "Hurry Up Tomorrow", którego premiera zaplanowana jest na 16 maja. Widać jednak, że największa rola dopiero przed nim.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Że co? Że jak?!" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Wydawało się, że świat o niej zapomniał. Spektakularny powrót Pameli Anderson

Szykuje się przełom w karierze? Aktorstwo już jej nie wystarcza

Zagrała w najważniejszym serialu dekady. Bezkompromisowo idzie po swoje