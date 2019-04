Nowa miłość Magdaleny Cieleckiej?

Ostatnio w mediach pojawiła się informacja, że Magdalena Cielecka zakończyła swój związek z Dawidem Wajntraubem. Teraz kolorowa prasa spekuluje, że Cielecka związała się z młodym polskim aktorem. Kim jest Bartosz Gelner?

Nowy wybranek Magdaleny Cieleckiej jest 16 lat młodszy? /Andras Szilagyi /MWMedia

Pod koniec marca do mediów trafiły informacje, że Magdalena Cielecka rozstała się ze swoim partnerem Dawidem Wajntraubem. Para poznała się w maju 2013 roku w Tel Awiwie. Podczas zwiedzania Ziemi Świętej, Magda, poznała Dawida, który był przewodnikiem po tym miejscu. Między nimi narodziło się gorące uczucie i to dla aktorki, Wajntraub postanowił przenieść się do Polski. Para pojawiła się nawet wspólnie na okładce magazynu "Newsweek".

Nie są znane przyczyny rozstania Cieleckiej i Wajntrauba, jednak kolorowa prasa już spekuluje, że aktorka jest w związku z dużo młodszym aktorem.

Spotykają się od sylwestra. Jak na razie nie mieszkają razem, ale spędzają ze sobą dużo czasu. Magda robi wszystko, by ukryć tę znajomość. Wie, że dzieli ich spora różnica wieku i może to być źle odebrane w środowisku - mówi znajomy Cieleckiej.

Nowym wybrankiem Magdaleny jest Bartosz Gelner znany z roli w serialu "Barwy szczęścia" i filmu "Płonące wieżowce". Aktor przez 4 lata był związany z Agnieszką Żulewską, jednak jakiś czas temu para zakończyła swoją relację.

Ponoć Bartosz i Magda poznali się 6 lat temu na deskach Teatru Nowego. Początkowo była to zwykła znajomość, jednak po pewnym czasie przerodziła się w coś więcej. Ponoć parze bardzo zależy na tym, aby ich relacja pozostała w ukryciu, ponieważ są świadomi, że dzieląca ich różnica wieku (16 lat) może zostać źle odebrana.