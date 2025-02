Nowa adaptacja powieści legendarnego Polaka. Biorą na warsztat kapitana Pirxa

"Opowieści o pilocie Pirxie": legendarne opowiadania Lema

Nadchodzi nowa adaptacja kultowej książki Stanisława Lema. Jak informuje Variety, wybrano reżysera "Opowieści o pilocie Pirxie". "Opowieści..." to zbiór opowiadań science fiction, którego bohaterem (oraz narratorem) jest tytułowy kapitan Pirx. Przygody kapitana, a później dowódcy statków kosmicznych, dotyczyły problemów oraz pytań o zależności między człowiekiem i maszyną, czy problemów z nich wynikających.

Przez lata powstało wiele adaptacji zarówno powieści jak i opowiadań Lema (w tym opery, spektakle czy filmy telewizyjne). Do jednych z najpopularniejszych filmowych opowieści opartych na książkach polskiego pisarza są dwie ekranizacje "Solaris" - pierwsza w reżyserii Andrieja Tarkowskiego z 1972 roku oraz druga - Stevena Soderbergha z roku 2000.

"Opowieści o pilocie Pirxie": znamy twórców filmu

Scenariusz filmowych "Opowieści o pilocie Pirxie" napisze Adrian Tchaikovsky - brytyjski pisarz fantasy i science ficton polskiego pochodzenia, autor cyklu "Cienie Pojętnych", "Children of Time", "Echoes of the Fall" oraz m.in. powieści "Alien Clay", "Service Model". Jest laureatem Nagrody im. Arthura C. Clarke’a oraz Nagrody Hugo.

Jak podaje Variety, w końcu wybrano reżysera projektu. Jest nim Oliver Hirschbiegel, niemiecki reżyser, który ma na swoim koncie nominację do Oscara za film "Upadek" (2004). Stanął również za kamerą serialu "Nowa konstelacja" Apple TV+.

