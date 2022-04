Bohaterem filmu "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" jest Nicolas Cage , popularny aktor, który bezskutecznie walczy o wymarzoną rolę. Zamiast udziału w filmie, Cage zgadza się spotkać ze swoim fanem, który oferuje za to milion dolarów. Szybko okazuje się, że fanem tym jest szef meksykańskiego kartelu: Javi (w tej roli Pedro Pascal). Cage zostaje zwerbowany przez CIA do pomocy w akcji wywiadowczej, która ma na celu uratowanie córki kandydata na urząd prezydenta Katalonii.

Jak Nicolas Cage zagrał Nicolasa Cage'a?

Scenariusz filmu "Nieznośny ciężar wielkiego talentu" powstał zanim jego autorzy - Tom Gormican i Kevin Etten - osobiście poznali Nicolasa Cage’a. O tym, jak trudno było przekonać legendarnego aktora do zagrania samego siebie, twórcy filmu opowiedzieli w wywiadzie dla portalu "The Hollywood Reporter". "Powiedziano nam, że Nick robił już podobne projekty wcześniej i nie jest zachwycony pomysłem zagrania siebie. A my nie mieliśmy w dorobku wielu projektów, dzięki którym mogliśmy go przekonać, że może nam zaufać" - mówią scenarzyści filmu "Nieznośny ciężar wielkiego talentu". Gormican jest również reżyserem tej produkcji.

"Naszym scenariuszem zainteresowanych było kilka studiów filmowych. Było jednak ryzyko, że jeśli Cage nie zechce zagrać w tym filmie, to projekt przepadnie. Nie zamierzaliśmy jednak kręcić tego filmu z nikim innym, więc gdy czytał nasz scenariusz, byliśmy podwójnie zdenerwowani" - wyznali twórcy filmu. I dodali, że czekając na decyzję Cage’a, zaczęli jednak wymyślać plan awaryjny.

"Był jednak taki czas, kiedy próbowaliśmy się przekonać do innych pomysłów. Jedyny dobry - ale nie wiem, kto go wymyślił - był taki, żeby Nicka Cage’a zagrali Daniel Day-Lewis albo Christian Bale . Jednak nie ma drugiej takiej osoby, która nie tylko jest super utalentowana, ale ma też potężne wsparcie fanów, którzy bardzo chcieliby, aby odniosła sukces" - stwierdzili Gormican i Etten.

Nicolas Cage: Czas rozliczenia 1 / 16 Nicolas Cage wywodzi się z artystycznej rodziny. Jego ociec był scenarzystą, matka tancerką, a babcia aktorką. Z kolei wujek, Francis Ford Coppola, wyreżyserował między innymi trylogię "Ojca chrzestnego" i "Czas Apokalipsy". Chcąc samemu dojść do wszystkiego, Nicolas zmienił nazwisko - z Coppola na Cage. Źródło: East News udostępnij

Na szczęście dla nich po przeczytaniu scenariusza Nicolas Cage stwierdził, że to on powinien zagrać Nicolasa Cage'a.

