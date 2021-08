"Niezniszczalni": Powstanie czwarta część

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Harrison Ford, Mel Gibson, Dolph Lundgren, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Chuck Norris, Wesley Snipes - w trzech częściach "Niezniszczalnych" udało się zebrać naprawdę imponującą plejadę gwiazd kina akcji. Nie inaczej będzie w "Niezniszczalnych 4". Do obsady filmu dołączyli bowiem Curtis "50 Cent" Jackson III, Megan Fox oraz tajlandzki supergwiazdor kina kopanego, Tony Jaa.



Jak donosi portal "The Hollywood Reporter", ze stałej obsady serii "Niezniszczalni" w czwartej części pojawią się na pewno Stallone, Statham, Lundgren i Randy Couture. Zdjęcia mają rozpocząć się w październiku tego roku, a reżyserem filmu "Niezniszczalni 4" będzie były kaskader Scott Waugh ("Need for Speed", "Akt odwagi"). Scenariusz napisał Spenser Cohen ("Zagłada"), a poprawki do niego wprowadzili Max Adams i John Joseph Connolly.

Nie wiadomo, jaka będzie fabuła czwartej części "Niezniszczalnych". Według szczątkowych informacji tym razem pierwsze skrzypce ma grać postać Jasona Stathama - Lee Christmas. Wcześniej media donosiły, to właśnie ten aktor ma w przyszłości przejąć pałeczkę od Sylvestra Stallone'a i zostać główną gwiazdą serii. Z kolei Megan Fox w "Niezniszczalnych 4" ma wcielić się w główną postać kobiecą.

"Trudno o większą frajdę niż zebranie tych wszystkich gwiazd razem i zrobienie z nimi filmu bez trzymanki. Nowa część podniesie poprzeczkę i będzie największą i najbardziej kozacką przygodą do tej pory. Gwarantujemy popcornową rozrywkę" - przekonują producenci filmu reprezentujący studio Lionsgate.