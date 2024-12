"Nieprzyjaciel" to klasyczny thriller, który zaczyna się gwałtownie, a później, z każdą minutą atmosfera grozy narasta. Łączy on w sobie to, co najlepsze z takich kinowych hitów, jak "Obiecująca. Młoda. Kobieta", "Rzeź" czy "Nóż w wodzie" a także "(Nie)znajomi". To, co wyróżnia ten film, to umieszczenie w centrum zdarzeń zdeterminowanych kobiet walczących o przetrwanie w świecie bezwzględnych mężczyzn. W filmie "Nieprzyjaciel" każdy z bohaterów ma swoje motywacje i cele. Wszyscy mierzą się z przeciwnościami, których zupełnie się nie spodziewali. Zamiast przyjemnie spędzać weekend na Mazurach, muszą stawić czoła rzeczywistości pełnej kłamstw, niedomówień i niejasnych interesów.

"'Nieprzyjaciel' wykorzystuje mroczną i tajemniczą atmosferę, aby wciągnąć widza w świat pełen niepokoju i tajemnic. Grupa pięciorga bohaterów wrzucona zostaje w skrajne sytuacje, nad którymi każdy z osobna traci kontrolę. Towarzyszący temu klimat wzmaga napięcie, a także uczucie niepewności i lęku. Zakończenie tej historii będzie dla widza nieprzewidywalne, ale powinien mieć on wrażenie, że przedstawiono mu wszystkie potrzebne klocki, aby sam mógł rozwiązać zagadkę, a narracja filmu wyprzedziła go jedynie o pół kroku" - wyjaśnia reżyser i współscenarzysta Michał Krzywicki, który w swoich poprzednich filmach: "Diversion End" oraz "Dzień, w którym znalazłem w śmieciach dziewczynę", w artystyczny sposób - i z sukcesami - kreował kino gatunkowe.

Zdjęcie Plakat filmu "Nieprzyjaciel" / materiały prasowe

O czym opowie "Nieprzyjaciel"?

Po latach pracy dla mafii, Leon chce wyjść na prostą i w tajemnicy planuje ucieczkę z ukochaną. Gdy dowiadują się o tym jego mocodawcy, zabijają dziewczynę, a on zostaje wrobiony w morderstwo. Po 8 latach za kratkami, odzyskuje wolność. Postanawia ukarać tych, którzy odebrali mu miłość i szansę na szczęśliwe życie. Wciela w życie misterny plan zemsty, w którego tle są wielkie pieniądze, seks i zdrada. Wynajmuje ekskluzywny dom na Mazurach i zaprasza do niego grupę przyjaciół. Tu, z dala od niepotrzebnych świadków, zamierza wymierzyć sprawiedliwość. Pierwszym elementem układanki jest pojawienie się dawnej znajomej. Spotkanie z nią niespodziewanie skomplikuje zaplanowany odwet, jednak wydarzeń nie da się już zatrzymać.

Scenariusz współtworzyli: Szczepan Różalski i Krzysztof Pacewicz ze wsparciem reżysera filmu Michała Krzywickiego. Producentem kreatywnym projektu z ramienia TFP jest Jakub Bąk. Producentem filmu jest firma TFP a koproducentem Telewizja Polsat.

Za dystrybucję kinową thrillera odpowiada firma Dystrybucja Mówi Serwis. "Nieprzyjaciel" trafi do kin jesienią 31 stycznia 2025 roku.