Największy problem sprawiło obsadzenie roli Davida. Gdy Cruise odpadł z wyścigu, głównym kandydatem stał się Johnny Depp . Ten wybrał jednak "Co gryzie Gilberta Grape’a" Lassego Hallströma. Zwrócono się więc do kolejnych aktorów: Vala Kilmera , Charliego Sheena i Johna Cusacka . Wszyscy odmówili. Wtedy jeden z producentów zasugerował Woody’ego Harrelsona. Lyne był jednak przeciwny. Harrelson kojarzył się wtedy przede wszystkim z rolą sympatycznego i głupiego barmana z serialu "Zdrówko". Zmienił zdanie, gdy zobaczył komedię "Biali nie potrafią skakać" Rona Sheltona. Zaraz skontaktował się z przedstawicielami aktora. Harrelson czuł, że "Niemoralna propozycja" może być dobrym startem dla jego kariery filmowej. Niestety, był już zakontraktowany do udziału w "Bennym i Joon". Ostatecznie zdecydował się opuścić ją i wystąpić u Lyne’a. Zerwanie poprzedniego kontraktu kosztowało go pół miliona dolarów.

Skandalista Woody Harrelson 1 / 10 Amerykański aktor Woody Harrelson - aktywny działacz na rzecz ochrony środowiska, propagator zdrowego odżywiania i zwolennik zalegalizowania miękkich narkotyków - kończy w sobotę, 23 lipca 2016, 55 lat. Zasłynął rolą barmana Woody'ego w serialu komediowym "Zdrówko", za którą zdobył pięć nominacji do nagrody Emmy i raz, w 1989 roku, samą statuetkę. Wspomina, że po zakończeniu serialu nie mógł dostać kolejnej roli i był przekonany, że to koniec jego kariery. Źródło: East News Autor: AP Photo/Mike Tweed

Twórcy widzieli Warrena Beatty'ego jako milionera Johna Gage’a. Ten, słynący ze starannego dobierania swych ról, spasował. Na szczęście Robert Redford nie okazał się równie wybredny. Lyne przyznał w komentarzach do wydania DVD "Niemoralnej propozycji", że przez cały czas bardzo przeżywał współpracę z żywą legendą Hollywood i do końca nie mógł w nią uwierzyć. Już po premierze filmu francuska aktorka Lydie Denier stwierdziła, że nie był to wiarygodny casting. Redford jako Gage był elegancki i charyzmatyczny. Według Denier starsi faceci z milionami na koncie nigdy tacy nie są.

Zdjęcie Robert Redford i Demi Moore w filmie 'Niemoralna propozycja' / Paramount Pictures / Getty Images

Woody Harrelson: Martwił się o sceny erotyczne z powodu Bruce'a Willisa

Dla Harrelsona największym zmartwieniem były sceny intymne, a dokładniej... Bruce Willis , będący wówczas w związku z Moore. "Jestem bliskim przyjacielem Demi i jej męża" - mówił dla "The Baltimore Sun". "Musiałem postawić sobie granicę, a nie jestem w tym najlepszy. Nie lubię ograniczeń, wolę działać bez nich. W scenie chodziło o kontakt między dwoma ciałami. Nie wiem, czy Demi była wtedy podniecona, ale ja... Trzeba jednak myśleć o konsekwencjach. Nie chciałem, żeby Bruce ścigał mnie po tym wszystkim" - kontynuował wywiad, który bardzo źle się zestarzał.

Zdjęcie Woody Harrelson i Demi Moore w filmie "Niemoralna propozycja" / Paramount Pictures / Getty Images

Moore wspominała realizację scen erotycznych jeszcze gorzej. Podczas przygotowań do zdjęć Lyne zawarł z nią układ: będą kręcili według jego sprowadzonego sposobu, a po zmontowaniu materiału aktorka go zrewiduje. Jeśli któreś ujęcie wyda jej się zbyt wulgarne lub intymne, zostanie ono wycięte i nie trafi do gotowego filmu. Na papierze brzmiało to dla niej sensownie. Rzecz w tym, że Lyne nie lubił ciszy na planie. W czasie symulowanego seksu głośno i wulgarnie kibicował swoim aktorom. W swojej autobiografii "Inside Out" Moore zdradziła, że podczas jej sceny z Harrelsonem Lyne rzucał zza kamery hasłami typu "Pie***cie się sprośniej". W pewnym momencie oznajmił, że ma erekcję. Według niej zachowanie reżysera było obliczone na rozluźnienie atmosfery na planie i skupienie uwagi na nim, by nagie gwiazdy czuły się nieco swobodniej. Rezultat był jednak odwrotny od zamierzonego.