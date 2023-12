Scarlett Johansson wystąpiła w kultowej świątecznej komedii. Miała wtedy 11 lat

Pogrzeb Krzysztofa Respondka. Wystosowano specjalną prośbę

Jessica Chastain nie zagra głównej roli w ekranizacji słynnej powieści

Wielki filmowy hit zadebiutuje na Netfliksie. Od kiedy dostępny?

Tom Wilkinson w swojej karierze otrzymał sześć nominacji do nagrody BAFTA oraz był dwukrotnie nominowany do Oscara. W jego filmografii znalazły się takie tytuły jak "Rozważna i romantyczna" , "Goło i wesoło", "Patriota", "Zakochany bez pamięci" , "Batman: Początek", "Michael Clayton" , "Autor widmo", "Selma", "Dziewczyna z perłą", "RocknRolla".

Reklama

"Aktor zmarł w sobotnie popołudnie w swoim domu, w otoczeniu rodziny" - pisze BBC News.

"Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Toma Wilkinsona, który zmarł nagle w swoim domu 30 grudnia. Jego żona i rodzina była z nim" - czytamy w oświadczeniu agenta aktora.

Tom Wilkinson: Jedną z ról powtórzył w serialu

Do jednej z najważniejszych ról w karierze Toma Wilkinsona należy rola Gerarda w filmie "Goło i wesoło" (1997). Ponownie postać tę zagrał w tym roku w serialu Disney+ pod tym samym tytułem. Był wielokrotnie nominowany do najważniejszych nagród amerykańskiej i brytyjskiej telewizji. W 2008 roku wcielił się w Benjamina Franklina w mini serialu "John Adams", za co został wyróżniony Emmy.

Tom Wilkinson nigdy nie wiązał swojej przyszłości z aktorstwem. Do występowania przed kamerą przekonał się dopiero w wieku 18 lat.

"Po raz pierwszy w moim życiu zacząłem robić coś, co wiedziałem jak robić" - czytamy na BBC News. "Zdałem sobie sprawę, że aktorami mogą zostać także takie osoby jak ja. Po tym jak to sobie uświadomiłem, nie patrzyłem się za siebie".

Zobacz też: