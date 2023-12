Krzysztof Respondek nie żyje. Miał 54 lata

Krzysztof Respondek nie żyje. Informację o śmierci artysty przekazał 22 grudnia Krzysztof Hanke. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał na Facebooku.

W wypowiedzi dla portalu Ślązag.pl Hanke ujawnił, co było przyczyną śmierci Respondka. "Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52" - wyznał portalowi.

Wyjątkowy pogrzeb Krzysztofa Respondka

O dacie i miejscu pogrzebu poinformował Krzysztof Hanke, który za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikował wpis z klepsydrą: "Nabożeństwo żałobne oraz pochówek odbędą się w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła dnia 30 grudnia 2023 roku o godzinie 10:30. Rodzina uprzejmie prosi o nieskładanie osobistych kondolencji […] oraz, aby zamiast kwiatów przeznaczyć datek na Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych 'Szansa na przyszłość', […] dla którego nie udało mu już się zagrać koncertu".

Msza święta w intencji zmarłego Krzysztofa Respondka odbywa się w Kościele św. Apostołów Piotra i Pawła w Tarnowskich Górach. Po mszy urna z prochami artysty zostanie złożona na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowskich Górach.

Krzysztof Respondek: Kariera

Krzysztof Respondek ukończył II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach. W 1992 roku został absolwentem na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Między 1992 a 1999 rokiem współpracował z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Zagrał w kilkunastu spektaklach, m.in. były to takie sztuki jak: "Ślady" (1993) w reżyserii Józefa Szajny, "Skrzypek na dachu" (1993) w reżyserii Marcela Kochańczyka i "Fame" (1997) w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.

Satyrykowi nie obce były również występy na małym i dużym ekranie. Można go było oglądać m.in. w serialu "Barwy szczęścia" i "Agentki". Grywał również na dużym ekranie. Pojawił się m.in. w filmie "Magneto" (1993) Jana Jakuba Kolskiego. Był gospodarzem programu "Najśmieszniejsze momenty świata". W 2010 roku został nominowany do Wiktora w kategorii Największe Odkrycie Telewizyjne. Kilkukrotnie nagradzany, m.in. w 2011 roku Złotym Samowarem na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Był zwycięzcą III i VI edycji programu "Jak Oni śpiewają?".