Jak przypomina portal Variety, Takarada Akira urodził się w 1934 roku w Korei, która była wówczas okupowana przez Japończyków. W 1948 przeniósł się do Japonii, gdzie pięć lat później rozpoczął pracę dla wytwórni Toho, która poszukiwała nowych twarzy. Zabłysnął rolą wojskowego nurka w oryginalnej "Godzilli" z 1954 roku. Później pojawiał się w kolejnych filmach tego cyklu. Ale nie ograniczał się tylko do filmów kaiju. Grał także w melodramatach, filmach historycznych i w musicalach.

W latach 70. ubiegłego wieku jego kariera się załamała wraz z upadkiem japońskiego systemu studyjnego. Dopiero w latach 90. znów zaczął częściej grywać w filmach. Pojawił się w nowych filmach o Godzilli, był również w obsadzie hollywoodzkiego filmu "Godzilla" z 2014 roku. Sceny z jego udziałem zostały jednak wycięte.

Dzięki występom w filmach o najsłynniejszym filmowym potworze Akira miał grono oddanych fanów. Spotykał się z nimi na licznych konwentach i spotkaniach miłośników Godzilli.



Po raz ostatni pojawił się publicznie 10 marca przy okazji promocji swojego nowego filmu, "If Cherry Blossoms Disappeared from the World", który premierę będzie miał w Japonii już 1 kwietnia. Wypowiedział się m.in. na temat wojny w Ukrainie. "Przyglądając się obecnej sytuacji, myślę, że powinniśmy kręcić bardziej świadome społecznie filmy" - powiedział.

