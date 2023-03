Nie żyje scenarzysta Norman Steinberg, współautor komedii "Płonące siodła"

Steinberg wziął się do pracy, ale zanim ukończył zlecenie, serial został anulowany. Mimo to Brooks przeczytał scenariusze. Stwierdził, że są świetne i orzekł, że Steinberg ma talent. Ta pozytywna opinia wystarczyła młodemu prawnikowi do tego, by jeszcze tego samego dnia złożyć wypowiedzenie w kancelarii. Potem Steinberg swój scenopisarski talent szlifował w popularnych programach telewizyjnych. Za wkład w scenariusz programu "The Flip Wilson Show" otrzymał nagrodę Emmy razem z m.in. legendarnym komikiem George’em Carlinem.

Na początku lat 70. o Steinbergu przypomniał sobie Brooks. Zlecił mu napisanie scenariusza filmu zatytułowanego "Ted X". Pracował przy nim razem z inną gwiazdą standupu, Richardem Pryorem. Gotowy scenariusz został skierowany do realizacji pod zmienionym tytułem. Tym pełnometrażowym debiutem Steinberga były "Płonące siodła" z 1974 roku. Steinberg kontynuował swoją karierę kolejnymi filmami. Były to m.in. "Mój najlepszy rok" z Peterem O’Toole’em oraz "Johnny Niebezpieczny" z Michaelem Keatonem. W późniejszych latach zajął się prowadzeniem zajęć z pisania scenariuszy na Uniwersytecie Long Island. Swój autorski kurs przeznaczony dla scenarzystów telewizyjnych prowadził tam przez ponad dekadę. Na uczelni powstał też specjalny fundusz stypendialny jego imienia. Norman Steinberg pozostawił w żałobie żonę Serine Hastings, syna Nika oraz córkę Daphne.

Reklama