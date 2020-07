​Nie żyje Saroj Khan, legendarna choreografka

W piątek, 3 lipca, w szpitalu w Mumbaju zmarła jedna z legend Bollywood - choreografka Saroj Khan. Powodem jej śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia. Artystka została przyjęta do szpitala jeszcze w czerwcu z powodu trudności z oddychaniem. Miała 71 lat.

Saroj Khan (22.11.1948 - 03.07.2020) /Yogen Shah/The India Today Group /Getty Images

Na bogatej liście dokonań Saroj Khan jest ponad trzysta filmów. Stworzyła ona choreografię do ponad dwóch tysięcy piosenek. Najważniejszą indyjską nagrodę filmową National Film Award otrzymała trzy razy - za choreografię do filmów "Devdas", "Sringaram" oraz "Kiedy ją spotkałem". Dwukrotnie otrzymała też nagrodę American Choreography Award, przyznawaną do 2004 roku za wybitne osiągnięcia w dziedzinie choreografii. Nagrodzona nią została jej praca przy filmach "Hum Dil Che Chuke Sanam" oraz "Lagaan: Dawno temu w Indiach".



W Bollywood zaczęła pracę jako asystentka choreografa na planie filmu "Kalpana". Na debiut w roli samodzielnej choreografki przyszło jej poczekać prawie piętnaście lat. Miało to miejsce przy okazji filmu "Geeta Mera Naam" z 1974 roku. Sławę w latach 80. i 90. ubiegłego wieku przyniosła jej współpraca z Sridevi oraz Madhuri Dixit. To właśnie do filmu z Dixit stworzyła ostatnią filmową choreografię. Był to film "Kalank" z 2019 roku.

Jedną z najsłynniejszych choreografii, jaka jest dziełem Saroj Khan, była ta do filmu "Devdas" z 2002 roku. Produkcja, w której wystąpiły największe ówczesne gwiazdy Bollywood: Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Kiron Kher i Madhuri Dixit, miała premierę na festiwalu filmowym w Cannes.

Saroj Khan za pośrednictwem mediów społecznościowych żegnają bollywoodzkie gwiazdy. "Jestem zdruzgotana stratą mojej przyjaciółki i guru. Zawsze będę wdzięczna za jej pracę nad doskonaleniem mojego tańca i osiągnięciem pełni mojego potencjału. Świat stracił niewiarygodnie utalentowaną osobę" - napisała Madhuri Dixit. "Obudziłem się i dowiedziałem, że legendarnej choreografki Saroj Khan nie ma już wśród nas. Dzięki niej taniec wydawał się tak prosty, że prawie każdy mógł zatańczyć. To ogromna strata" - twierdzi Akshay Kumar.

Artystka pozostawiła w żałobie męża B. Sohanlala, syna Hamida oraz dwie córki: Hinę i Sukynę.