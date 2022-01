W miniony weekend do mediów dotarła niezwykle smutna wiadomość o śmierci Przemysława Gąsiorowicza. 43-letni aktor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, publiczności znany także z wielu popularnych seriali, zginął w wypadku samochodowym. Do tragedii doszło, gdy jechał na pogrzeb zmarłego niedawno aktora Witolda Kopcia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszego przyjaciela, aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, Przemysława Gąsiorowicza. Łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi Przemka. Człowiek nigdy nie jest gotowy na taki scenariusz… Potrzeba ciszy na scenie i w ludzkich sercach… przekazał Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor Teatru Osterwy.

Do wypadku, w wyniku którego życie stracił Przemysław Gąsiorowicz, doszło w sobotę po południu na obwodnicy Lubartowa. Razem z aktorem podróżował także związany z lubelskim teatrem Jan Wojciech Krzyszczak. Peugeot Partner, którym jechali - z niewyjaśnionych przyczyn - zjechał w pewnym momencie na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z Hondą Civic, w której znajdowała się czteroosobowa rodzina. Pozostali uczestnicy wypadku - część z nich była ranna - trafili do różnych placówek medycznych.

Przemysław Gąsiorowicz - żałoba w teatrze

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie, w którym przez lata występował Przemysław Gąsiorowicz, w związku ze śmiercią aktora odwołał spektakle zaplanowane na feralny weekend. Po tragedii, do której doszło w sobotę, w placówce ogłoszona została także siedmiodniowa żałoba. Będzie ona obowiązywać od 10 do 16 stycznia 2022 roku. Ponadto każdy kolejny spektakl ma poprzedzać minuta ciszy, aktorzy nie będą wychodzić do ukłonów, nie będzie także braw.



Przemysław Gąsiorowicz nie żyje: Szlachetny gest przyjaciół

W lubelskim teatrze wystawiono księgę kondolencyjną oraz puszkę, do której można składać datki na wsparcie bliskich Przemysława Gąsiorowicza. W serwisie pomagam.pl wystartowała także zbiórka na rzecz rodziny tragicznie zmarłego aktora , który był ojcem trójki dzieci.