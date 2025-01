Nie żyje Phyllis Dalton. To ona robiła kostiumy do nagradzanych filmów

Phyllis Dalton - droga do sukcesu

Urodzona 16 października 1925 roku w Londynie, początkowo studiowała w Ealing School of Art. Kariera Dalton w przemyśle filmowym rozpoczęła się w latach 40. XX wieku. Dzięki konkursowi Vogue Magazine, trafiła do działu kostiumów w Gainsborough Studios. Tam pracowała przy filmach Alfreda Hitchcocka, Briana Desmonda Hursta oraz Anatole'a Litvaka. W latach 50. zyskała uznanie dzięki pracy przy produkcjach "Island in the Sun" (1957) i "Nasz człowiek w Hawanie" (1959), które ugruntowały jej pozycję w branży.

Jednym z najbardziej pamiętnych osiągnięć Dalton była współpraca z Davidem Leanem przy dwóch jego najwybitniejszych filmach. W 1962 roku zaprojektowała kostiumy do "Lawrence z Arabii", a trzy lata później do "Doktora Żywago", za który zdobyła swojego pierwszego Oscara. Drugą statuetkę zdobyła za "Henryka V" w reżyserii Kennetha Branagha.

Projektowała też stroje do filmów "Najemnik", "Oliver!", "Narzeczona dla księcia" czy "Król Artur". Jej ostatnim projektem była komedia romantyczna "Wiele hałasu o nic" z 1993 roku.

W ciągu swojej kariery Dalton stworzyła kostiumy do ponad czterdziestu filmów. W 2012 roku Dalton została uhonorowana specjalnym hołdem BAFTA za wkład w brytyjskie kino.

Odeszła Phyllis Dalton

Brytyjska kostiumografka Phyllis Dalton odeszła 9 stycznia 2025 roku w wieku 99 lat. Szczegóły jej śmierci nie zostały podane. Informację przekazał "The Telegraph".