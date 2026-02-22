Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor odszedł w wieku 72 lat

Nie żyje Mirosław Krawczyk. Aktor miał 72 lata

"Z przykrością informujemy o śmierci wybitnego aktora Mirosława Krawczyka" - czytamy we wpisie Teatru Wybrzeże z 21 lutego 2026 roku.

Mirosław Krawczyk był aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym. Odszedł w wieku 72 lat.

Uznany polski aktor

Urodził się w 1953 roku w Olkuszu. "Po studiach w krakowskiej PWST trafił do Teatru Śląskiego w Katowicach, dla kina odkrył go Janusz Kidawa. Zdobyte doświadczenia pozwoliły mu wypracować rozpoznawalny styl oparty na precyzji, uważności i głębokim rozumieniu postaci" - piszą koledzy z Teatru Wybrzeże.

Zagrał m.in. w "Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł", "Disco polo", "6 dni strusia" i "Grzeszny żywot Franciszka Buły". Polscy widzowie mogli zobaczyć go również w serialach "Lekarze", "Ojciec Mateusz", "Rezydencja", "Pierwsza miłość", a także w "M jak miłość" i "Na Wspólnej".

W teatrze oglądaliśmy go m.in. w sztukach "Balladyna", "Hamlet", "Wesołe kumoszki z Windsoru", "Karmanioli, czyli od Sasa do Lasa" oraz "Mary Page Marlowe". W latach 1978-86 występował w Teatrze Śląskim w Katowicach. Od roku 1986 aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku.

Mirku, na scenie oczarowywałeś szczerością, a my zapamiętamy Cię jako kolegę o wielkim sercu

W 2016 roku został odznaczony brązowym medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

