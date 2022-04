Urodzony w St. Catharines w stanie Ontario John Zaritsky zdobył Oscara w 1983 roku za film dokumentalny "Just Another Missing Kid" ("To tylko kolejne zaginione dziecko"). Pokazany po raz pierwszy w telewizji w ramach cyklu "The Firth Estate" opowiadał o 19-letnim studencie z Ottawy, który zaginął w drodze na uniwersytet w amerykańskim stanie Kolorado, oraz o jego poszukiwaniach przez rodziców.

"Dokumentował surowe i trudne momenty życia. Robił to z wrażliwym sercem dla bohaterów swoich filmów. Rodzin rozważających przeprowadzenie testów genetycznych w kierunku choroby Huntingtona w 'Do You Really Want to Know?', energicznego wykonawcy, który przyrzekł, że będzie śmiał się do rozpuku ze swojej choroby Lou Gehriga w 'Leave Them Laughing', czy mężczyzn stawiającym czoła największym lękom w 'Men Don’t Cry: Prostate Cancer Stories'. Nakręcił go na krótko przed rozpoznaniem u siebie raka prostaty" - czytamy w oświadczeniu rodziny i przyjaciół zmarłego dokumentalisty.

Bliscy Johna Zaritsky'ego przypominają, że w swojej twórczości nigdy nie unikał trudnych kwestii. "Podejmował różnorodne i kontrowersyjne tematy. Wojnę w 'Romeo and Juliet in Sarajevo', wspomagane samobójstwo w 'The Suicide Tourist', przestępstwa w 'Rapists: Can The Be Stopped' czy 'The Wild Horse Redemption', by wymienić tylko kilka z nich. Opowiadał skomplikowane historie, które inni filmowcy omijają szerokim łukiem" - czytamy w oświadczeniu.

Zdjęcie John Zaritsky (w środku) otrzymał Oscara w 1983 roku za film dokumentalny "Just Another Missing Kid". Otrzymał go z rąk Jo Beth Williams i Davida Wolpera / Bettmann / Contributor / Getty Images

W chwili śmierci Zaritsky pracował nad swoimi pamiętnikami. Pozostawił w żałobie żonę Annie Clutton, dzieci i wnuki. "Jestem pier... szczęściarzem" - miał powiedzieć w dniu swojej śmierci, co przekazała jego żona.

"Chciałby, abyście uczcili jego pamięć w następujący sposób. Zabierzcie przyjaciela na piwo bądź dwa, obejrzyjcie film dokumentalny nakręcony przez kogoś z waszej społeczności i pozwólcie, by to zmieniło choć trochę wasze życie" - dodała.



