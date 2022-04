Nie żyje Kathryn Hays. W operze mydlanej grała 38 lat

Kathryn Hays: Kariera

Kathryn Hays urodziła się w Princeton w stanie Illinois w 1933 roku. Karierę aktorską rozpoczęła w latach 60. od występów w produkcjach telewizyjnych takich jak „Hawaiian Eye”, „Surfside 6”, „Naked City”, „Route 66”, „Mr. Novak”, „Bonanza” czy „The Defenders”. W 1966 roku dołączyła do stałej obsady serialu „The Road West”, jednak został on skasowany zaledwie rok później. Na dużym ekranie wystąpiła z kolei w dobrze przyjętym thrillerze Franka Peerry’ego „Ladybug Ladybug” oraz filmach „Ride Beyond Venegence”, „Counterpoint”, „Yuma”.

Kathryn Hays w "As The World Turns"

Kathryn Hays jest znana fanom „Star Treka” z roli Gem w odcinku „The Empath”, który został wyemitowany na antenie w 1968 roku. Cztery lata później Hays zadebiutowała jako Kim Sullivan (potem Kim Hughes) w telenoweli „As The World Turns”. Grała w niej do końca serialu – produkcja została ściągnięta z anteny w 2010 roku. Aktorka wcielała się w swoją bohaterkę przez 38 lat. W ostatnich latach mogliśmy zobaczyć Hays w odcinku serialu „Prawo i porządek: sekcja specjalna” oraz w programie „The Locher Room” dostępnym na YouTube, w którym po latach spotykały się ponownie gwiazdy telenowel.

Zdjęcie Kathryn Hays, Don Hastings, Eileen Fulton / Brian Ach/WireImage / Getty Images

Kathryn Hays: Śmierć

Kathryn Hays zmarła 25 marca 2022 roku w wieku 87 lat. O jej śmierci poinformowano 8 kwietnia w gazecie Connecticut Post.



