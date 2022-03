John Korty zmarł we własnym domu w Point Reyes Station w Kalifornii 9 marca. Przyczyna śmierci nie została podana do wiadomości publicznej.



Portal "Deadline" donosi, że o śmierci reżysera poinformowała gazeta "Marin Independent Journal".

John Korty: Kariera i najważniejsze dzieła

Twórca urodził się 22 czerwca 1936 roku. W świecie filmu zadebiutował w 1966 r. dramatem "The Crazy-Quilt". W kolejnych latach wyreżyserował filmy "Funnyman" i "Riverrun".

John Korty był jednym z pierwszych reżyserów, którzy działali w okresie rozkwitu amerykańskich filmów telewizyjnych, który przypadł na początek lat 70. XX wieku. W 1972 roku stworzył swoją pierwszą produkcję na mały ekran - dreszczowiec science fiction "The People". Już rok później ukazały się dwa kolejne filmy reżysera - "Go Ask Alice" i "Class of '63".

Wkrótce później, w 1974 roku, stworzył jeden ze swoich najsłynniejszych filmów - dramat historyczny "Autobiografia panny Jane Pittman". Produkcja została świetnie przyjęta przez widzów i krytyków - nagrodzono ją trzema statuetkami Emmy - w kategoriach: najlepsza aktorka w miniserialu lub filmie telewizyjnym, najlepsza muzyka w miniserialu lub filmie telewizyjnym i najlepsza reżyseria miniserialu lub filmu telewizyjnego.

Kolejnym ważnym sukcesem w karierze twórcy był dokument "Who Are the DeBolts? and Where Did They Get Nineteen Kids?" z 1977 roku. Produkcja otrzymała Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.

John Korty był płodnym twórcą, stworzył m.in. takie filmy i animacje jak: "Historia Olivera", "A Christmas Without Snow", "Twice Upon a Time", "Przygoda wśród Ewoków", "Śmiertelny interes", "Miejsce spoczynku", "Ulica Sezamkowa", "Daleko, daleko od domu", "Złamane śluby", "Dom zagubionych dusz", "Odzyskać dziecko", "Nowa opowieść wigilijna", czy "Dar miłości".

Na ostatnim etapie swojej kariery stworzył filmy dokumentalne: "Miracle in a Box: A Piano Reborn" z 2009 roku i "John Allair Digs In" z 2011 roku.

