Nie żyje Joan Didion. Pisarka i scenarzystka miała 87 lat

Największą popularność przyniosły Didion zbiór reportaży o Ameryce lat sześćdziesiątych "Dryfując do Betlejem". Polski wydawca nazywa ją "książką, która dla wielu pokoleń pisarek i artystek stała się punktem odniesienia i nadal nim pozostaje". Jerzy Kosiński nazwał Didion na łamach "The L.A.Times" "naszą najważniejszą eseistką".

Kolejna wydana w Polsce książka pisarki - "Rok magicznego myślenia" - to z kolei przejmująca opowieść Didion o żałobie po śmierci męża - pisarza Johna Gregory'ego Dunne'a i chorobie córki.

Joan Didion była także współscenarzystką wielu filmów. Wspólnie z mężem zadebiutowali jako autorzy głośnych "Narkomanów" Jerry'ego Schatzberga - jednej z pierwszych kinowych ról Ala Pacino.

The Panic in Needle Park (1971) Modern Trailer

W kolejnych latach małżeński duet odpowiadał również za scenariusze m.in. ekranizacji książki Didion "Graj jak z nut" (1972), musicalu "Narodziny gwiazdy" (1976), kryminału "Prawdziwe wyznania" (1981) oraz melodramatu "Namiętności" (1996).

W 2017 roku bratanek Didion, Griffin Dunne, zrealizował dokumentalny film o pisarce "Joan Didion: Wszystko w rozpadzie", który dostępny jest w serwisie Netflix.

