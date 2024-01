Nie żyje jeden z twórców "Pasji". Po premierze procesował się z powodu filmu

Fitzgerald urodził się 9 marca 1949 roku w Nowym Jorku. Jego matka, Sally, była pisarką i redaktorką. Natomiast jego ojciec, Robert Fitzgerald, był poetą, krytykiem literackim oraz tłumaczem antycznej greki i łaciny. To on odpowiadał za najpopularniejszy przekład "Odysei" Homera w Stanach Zjednoczonych.

Benedict Fitzgerald: Kariera

Był absolwentem Harvardu. Podczas studiów odkrył zamiłowanie do kina i scenariopisarstwa. Razem ze swoim bratem Michaelem debiutował tekstem do "Mądrości krwi" Johna Hustona na podstawie książki Flannery O’Connor. Osobiście znał powieściopisarkę, która przyjaźniła się z jego matką. Mieszkała z Fitzgeraldami przez dwa lata i czasem opiekowała się ich dziećmi.

Wideo